Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 26 Ocak 2023 vizyona girecek filmler...
Bu hafta da, komedi, animasyon, gerilim ve dram türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler 26 Ocak Cuma günü sinemaseverler ile buluşacak.
Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra; Çıkış Yok, Büyük Macera 2: Sürpriz Misafir, Haydi Tut Elimi, Cem Karaca'nın Gözyaşları, Kaptan Benim, Ruhlar Bölgesi: Karanlık Taraf, Rüya Senaryo ve Şeytan filmleri vizyona girecek.
Ayrıca Akademi Ödüllerinde 13 adaylık kazanan Oppenheimer aylar sonra yeniden beyazperdede izleyicisi ile buluşacak.
ÇIKIŞ YOK
Farklı geçmişlere sahip bir grup insan, seyahat ettikleri uçağın Pasifik Okyanusu'na düşmesiyle büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalır. Hava kaynağının tükenmesi ve tehlikelerin her taraftan yaklaşmasıyla kabus gibi bir hayatta kalma mücadelesi başlar.
BÜYÜK MACERA 2: SÜRPRİZ MİSAFİR
Mic Mic, tavşan Oscar, panda ve leylek Karl ile birlikte, küçük bir ayı yavrusunu uzaklardaki bir ormanda ailesine teslim etmek için sürprizlerle dolu bir yolculuğa çıkarlar.
HAYDİ TUT ELİMİ
Dans tutkunu iki genç yetenek İpek ve Kaan, yurtdışındaki dans okulunda eğitim alabilmek için seçmelere katılacaktır. Seçmelere katılmanın yoluysa “bir şarkının hikâyesini” bulmaktan geçer. Duygu ve Kaan, en yakın arkadaşlarını da yanlarına alarak “malum şarkının hikayesi” için müthiş bir maceraya çıkar.
OPPENHEIMER
Oppenheimer, Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanıyor. Filmde Julius Robert Oppenheimer’ın, İkinci Dünya Savaşı sırasında atom bombasının geliştirilme sürecindeki rolü gözler önüne seriliyor.
Christopher Nolan imzalı filmde Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon gibi isimler yer alıyor.
CEM KARACA'NIN GÖZYAŞLARI
Film, gerek müzik kariyeri gerek hayatıyla ilham veren isimlerden olan Cem Karaca'nın yaşamını konu ediniyor. Filmde Fikret Kuşkan, İsmail Hacıoğlu, Yasemin Yalçın gibi isimler var.
KAPTAN BENİM
Io Capitano, Avrupa'ya ulaşmak için Dakar'dan ayrılan iki gencin hikayesini konu ediyor. Seydou ve Moussa, Dakar’dan ayrılıp Avrupa’ya gitmeye karar veren kardeşlerdir. Yolculukları boyunca onlar, çölün tuzakları, Libya'daki gözaltı merkezlerinin dehşeti ve denizin tehlikeleri gibi bir dizi zorlukla karşı karşıya kalır.
RUHLAR BÖLGESİ: KARANLIK TARAF
Gizli Bilgelik Tarikatının kurucusu olan Doktor Joseph Cawl nedeni anlaşılmayan bir yangında ölür. Bu ölümün arkasındaki sır perdesi henüz çözülememiştir. Ancak doktorun ölümünden sorumlu tutulan beş tarikat üyesi olayın ardındaki gerçeği ortaya çıkarmak ister. Bu amaçla paranormal araştırmacı Amara Rowan ile iletişime geçerler.
RÜYA SENARYO
Film, bir hayli sıradan bir hayatı olan Paul'un, bir anda tanımadığı yüzlerce insanın rüyalarına girmesi sonrası başından geçenleri anlatıyor.
Filmin kadrosunda yer alan isimler arasında Julianne Nicholson, Nicolas Cage, Lily Bird var.
ŞEYTAN
Film, bir fotoğrafçının çektiği karelerin arkasındaki karanlık gerçeği konu ediniyor.
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