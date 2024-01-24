Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 26 Ocak 2023 vizyona girecek filmler...

HAYDİ TUT ELİMİ

Dans tutkunu iki genç yetenek İpek ve Kaan, yurtdışındaki dans okulunda eğitim alabilmek için seçmelere katılacaktır. Seçmelere katılmanın yoluysa “bir şarkının hikâyesini” bulmaktan geçer. Duygu ve Kaan, en yakın arkadaşlarını da yanlarına alarak “malum şarkının hikayesi” için müthiş bir maceraya çıkar.