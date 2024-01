'Oppenheimer' şaşırtmadı 13 adaylıkla zirveyi kaptı!

Yayınlanma: 23.01.2024 - 18:10

Güncelleme: 23.01.2024 - 18:10

Akademi Ödülleri için adaylıklar belli oldu. Atom Çağı'nın şafağına dair geniş kapsamlı bir inceleme olan "Oppenheimer" 13 adaylıkla başı çekerken Yorgos Lanthimos imzalı "Poor Things" ise 11 adaylıkla onu takip ediyor.

"Oppenheimer" siyasi huzursuzluğun ve bölünmenin yaşandığı bir dönemde, karanlık konulara dokunan bir film olarak dikkat çekiyor. Aynı şekilde "Poor Things" de feminist temaları işleyen bir yapım olarak öne çıkıyor. Bu iki filmi 10 adaylıkla "Killers of the Flower Moon" takip etti. Filmin konusu, Osage Ulusu'nun petrol zenginliğini çalmak için hazırlanan büyük bir komployu işliyor.

GRETA GERWİG LİSTEDE YOK...

Buna ek olarak, "Barbie" 8 adaylık elde ederken film yönetmeni Greta Gerwig ve yapımcısı Margot Robbie, bu projedeki performanslarıyla ödüle aday gösterilmedi. Ancak "Barbie" "Oppenheimer" ile aynı hafta sonu vizyona giren ve dünya çapında büyük gişe başarısı elde eden bir film oldu.

En iyi film kategorisinde "Oppenheimer", "Killers of the Flower Moon" ve "Barbie" gibi dikkat çeken yapımlar yer alıyor. Ayrıca, en iyi film dalında yarışan üç film arasında "Barbie" "Anatomy of a Fall" ve "Past Lives" gibi filmlerle ilk kez üç kadın yönetmen yer alıyor.

En yaşlı yönetmen adayı olarak tarihe geçen Martin Scorsese, "Oppenheimer" ile en iyi yönetmen adaylığı kazandı. Scorsese, diğer güçlü adaylar arasında yer alıyor.

En iyi erkek oyuncu dalında Paul Giamatti, Cillian Murphy, Bradley Cooper, Colman Domingo, ve Jeffrey Wright adaylık elde ederken, en iyi kadın oyuncu dalında Lily Gladstone, Emma Stone, Annette Bening, Sandra Hüller, ve Carey Mulligan aday gösterildi.

Oscar ödüllerinin bu yıl, sinema sektörünün izleyici alışkanlıklarındaki değişikliklere ayak uydurmakta zorlandığı bir döneme denk geldi. Netflix ve diğer dijital platformlar, film yapım ve yayıncılık alanında eski paradigmaları altüst ederken, bu durumun sektör üzerindeki etkileri konuşuluyor. Ödül töreni, bu değişen dinamiklere uyum sağlamaya çalışan Hollywood için bir sınav niteliğinde.

Ödül töreni, 10 Mart Pazar günü Los Angeles'taki Ovation Hollywood'daki Dolby Theatre'da gerçekleşecek. Geceyi dördüncü kez sunacak olan Jimmy Kimmel ile sinema dünyasının en prestijli ödülleri sahiplerine kavuşacak.