Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden beklenen fragman geldi!

Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi. İsmail Hacıoğlu'nun Cem Karaca'ya hayat verdiği film bu ay sinema tutkunları ile buluşacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.01.2024 - 20:52
Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden beklenen fragman geldi!
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Ünlü müzisyen Cem Karaca'nın hayatını konu alan "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminden fragman geldi. Film, İsmail Hacıoğlu'nun başrolde olduğu ve 26 Ocak'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Cem Karaca'nın müzik tarihine damga vurmuş yaşamını, kariyerinin başından itibaren önemli anları ve sanatına etki eden dönemleri ele alan film, Yüksel Aksu'nun yönetmenliğinde çekildi. İsmail Hacıoğlu'nun Cem Karaca'ya hayat verdiği filmde Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Buse Buçe Kahraman, Meral Çetinkaya, Melisa Döngel, Alper Saldıran ve Kubilay Tunçer gibi usta oyuncular da yer alıyor.

Senaryosu Onur Böber, Özden Uçar ve Emrah Saltık'a ait olan "Cem Karaca'nın Gözyaşları", 26 Ocak 2024 tarihinden itibaren sinemalarda seyirciyle buluşacak. Müzikseverler ve sinema tutkunları, Cem Karaca'nın hayatına dair bu özel yapıtı kaçırmamak için heyecanla bekliyor.


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