Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 27 Ekim 2023 vizyona girecek filmler...

BAS GAZA BAS

Til Schweiger yönetmenliğini yapıp, başrolünde Luna Schweiger ve Tim Oliver Schultz ile oynadığı 1991 yapımı "Manta"nın devam filmi.

Bertie araba yarışı kariyerine son vereli uzun zaman olmuştur. Şimdilerde işleri hiç de iyi gitmeyen bir araba tamirhanesi işletmektedir. Banka tamirhaneye haciz geleceği konusunda Bertie’yi tehdit ettiğinde her şey allak bullak olur. Fakat Bertie oldukça cesur bir plan yapar. 90’ların nostaljik araba yarışında kazanacağı birincilik ödülü bütün finansal problemlerini ortadan kaldıracaktır. Sadece bir ay içerisinde külüstür Opel Manta’sını mermi hızında süper bir yarış arabasına dönüştürmelidir. Fakat her şey yetmezmiş gibi eski karısı Uschi birden ortaya çıkar ve genç oğulları Daniel ile ilgilenmesini ister. Berti bir yandan oğluyla ilgilenmeli bir yandan da yarışa hazırlanmalıdır. Aksiyon ve aksiliklerle dolu bir ay onu beklemektedir.