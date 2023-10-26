Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 27 Ekim 2023 vizyona girecek filmler...
Bu hafta da korku, komedi, animasyon, gerilim türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler 27 Ekim Cuma günü sinemaseverler ile buluşacak.
Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra; Son Akşam Yemeği, Çocuk ve Balıkçıl, Bas Gaza Bas, Çok Aşk, Oyun Bitti, Mavka: Ormanın Şarkısı, Sır Şeytanın Kurbanları filmleri vizyona girecek.
SON AKŞAM YEMEĞİ
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde vizyona giren Son Akşam Yemeği, cumhuriyetin ilanının bir gün öncesinde Çankaya Köşkü'nde verilen akşam yemeğini konu ediniyor. 28 Ekim 1923’te Çankaya Köşkü’nde, ülkenin kaderini değiştirecek kararlara imza atılmak üzeredir. Akşam verilecek yemek için mutfakta hummalı hazırlık devam ederken, köşkün yaşlı yamağı Ahir’e köyden bir ziyaretçi gelir. Çankaya Köşkü’nün üst katında yeni bir yönetim şekline geçiş tartışılıyordur ve ertesi gün cumhuriyet ilan edilecektir. Köşkün mutfağında ise aşçıdan yamağa tüm çalışanlar hüzün ve mutluluk dolu bu yirmi dört saate şahitlik edecektir.
Levent Onan'ın yönetmenliğini üstlendiği yapımda, Engin Şenkan, Onur Tuna, Azra Aksu, Pelin Akil, Necip Memili, Mustafa Kırantepe, Yasemin Çonka, Nehir Gökdemir ve Aslı Tandoğan oynuyor.
ÇOCUK VE BALIKÇIL
Yılın en çok beklenen animasyon filmi, büyük usta Hayao Miyazaki’nin on yıl aradan sonra sinemaya muhteşem dönüşü… Toronto Film Festivali’nin açılış filmi olarak gösterilen Çocuk ve Balıkçıl, İkinci Dünya Savaşı sırasında geçiyor ve küçük Mahito’yu izliyor. Annesini kaybeden Mahito, alelacele babasının yanına taşraya taşınmak zorunda kalır. Burada terk edilmiş bir kulenin civarında oynar, gri bir balıkçıl kuşu sürekli karşısına çıkar. Kısa süre sonra hiçbir şeyin aslında göründüğü gibi olmadığını anlar. Büyümek ve yas tutmak hakkında derinlikli bu fantezi, Miyazaki’den beklediğimiz üzere muhteşem bir görsel dünya, olağanüstü renkler ve sürekli canlı tutulan gizemler içeriyor. Yedi yılda tamamlanan filmin tamamı 60 kişilik bir ekip tarafından elle çizildi.
BAS GAZA BAS
Til Schweiger yönetmenliğini yapıp, başrolünde Luna Schweiger ve Tim Oliver Schultz ile oynadığı 1991 yapımı "Manta"nın devam filmi.
Bertie araba yarışı kariyerine son vereli uzun zaman olmuştur. Şimdilerde işleri hiç de iyi gitmeyen bir araba tamirhanesi işletmektedir. Banka tamirhaneye haciz geleceği konusunda Bertie’yi tehdit ettiğinde her şey allak bullak olur. Fakat Bertie oldukça cesur bir plan yapar. 90’ların nostaljik araba yarışında kazanacağı birincilik ödülü bütün finansal problemlerini ortadan kaldıracaktır. Sadece bir ay içerisinde külüstür Opel Manta’sını mermi hızında süper bir yarış arabasına dönüştürmelidir. Fakat her şey yetmezmiş gibi eski karısı Uschi birden ortaya çıkar ve genç oğulları Daniel ile ilgilenmesini ister. Berti bir yandan oğluyla ilgilenmeli bir yandan da yarışa hazırlanmalıdır. Aksiyon ve aksiliklerle dolu bir ay onu beklemektedir.
ÇOK AŞK
Kıvanç Baruönü'nün yönetmen koltuğundu oturduğu "Çok Aşk", bu hafta yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.
Hasan Can Kaya, Büşra Pekin, Barış Yıldız, Şebnem Sönmez ve Uğur Yücel'in başrollerinde yer aldığı yapım, korsan film satıcısı adamın bir yandan sevdiği kızın diğer yandan da sinema tutkusunun peşinden koşmasını anlatıyor.
OYUN BİTTİ
İlker Aksum, Can Nergis ve Melih Selçuk'un başrollerini paylaştığı "Oyun Bitti", Air Soft oyunları oynayan Cenk, Cihan ve arkadaşlarının, başka bir Rus Air Soft takımı tarafından aldıkları maç teklifinde yaşadıkları aksiyon ve gerilim dolu macerayı konu ediyor. Cenk, Cihan ve arkadaşları, yine ekip arkadaşları olan Tolga aracılığıyla, Rus bir Air Soft takımının, ucunda para ödülü olan bir maç yapmak istediklerini öğrenirler. Cenk, Cihan ve arkadaşları teklifi kabul eder. Oyunun oynanacağı adaya giderler. Oyun başladıktan kısa bir süre sonra, yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu fark ederler. Rus takımının elindeki silahlar gerçektir. Artık Rus takımı avcı, Cenk, Cihan ve arkadaşları avdır. Ölümle hayat arasındaki ince çizginin üzerinde kıyasıya bir mücadele başlar.
MAVKA: ORMANIN ŞARKISI
Oleksandra Ruban ve Oleh Malamuzh'un birlikte yönettiği Ukrayna yapımı "Mavka: Ormanın Şarkısı" filmi ise evi olan ormanın içinde sessizce yaşamını sürdürürken, yetenekli bir müzisyen ile tanışan Mavka'nın hayatının aşkı ile ormanın kalbinin koruyucusu olma görevi arasında seçim yapmak zorunda kalmasını konu alıyor.
SIR ŞEYTANIN KURBANLARI
Haftanın yerli korku filmi "Sır Şeytanın Kurbanları"nın yönetmen koltuğunda Yavuz Duman oturuyor.
Murat Sarıyıldız, Yavuz Duman ve Şehnaz Dilan'ın oynadığı yapım, seri cinayetlerin gündemde olduğu bir dönemde, bir başkomiserin satanik bir cinayeti araştırmasını odağına alıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Meclis Başkanvekili mikrofonu unuttu
- Erdoğan'dan '28 Ekim' kararı
- Adnan Oktar’ın Aleyna Tilki merakı ‘sınır’ tanımamış
- Ilıcalı'nın 'kansız' sözüne Serkay Tütüncü'den yanıt
- O hâkimin davası 23 Kasım’da görülecek
- Kurtulmuş'tan 'Atalay' açıklaması
- Atatürk'ün fotoğraflarını yaktılar!
- Starbucks'ta yer kapatıyorlar
- Bağcılar'da patlama: Çok sayıda yaralı var!
- Gökten milyon dolar yağdı, yerdekiler kapıştı!