Oscar'lı yönetmen yıllar sonra beyazperdeye döndü...

Yayınlanma: 09.09.2023 - 20:37

Güncelleme: 09.09.2023 - 20:37

Ünlü Japon animasyon yönetmeni Hayao Miyazaki'nin son filmi "The Boy and the Heron" Studio Ghibli tarafından alışılmadık bir kararla hiçbir görsel tanıtım yapılmadan temmuz ayında Japonya'da gösterime girmişti. Film, gizemli afişi dışında hiçbir tanıtım olmadan izleyiciyle buluşmuş ve büyük bir ilgiyle karşılanmıştı.

Japonya'da şimdiye kadar 52 milyon dolar hasılat elde eden "The Boy and the Heron" ülkede bu yılın en çok hasılat yapan 4. filmi konumunda. Bu muhteşem başarı, Hayao Miyazaki'nin hayranları ve animasyon severler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Son olarak, film fragmanı da yayımlandı, fragman izleyicilere film hakkında daha fazla ipucu sunuyor. Filmin büyülü atmosferini ve karakterlerini gösteriyor, aynı zamanda doğanın güzelliklerine vurgu yapıyor.

"The Boy and the Heron" Hayao Miyazaki'nin mirasını devam ettiren bir yapım olarak ön plana çıkıyor ve animasyon dünyasında büyük bir heyecan yaratıyor. Fragmanın yayınlanmasıyla birlikte, film hakkındaki merak daha da artmış durumda. Hayao Miyazaki'nin son eserini izlemek için heyecanla bekleyenler için, bu fragman büyük bir sürpriz ve heyecan kaynağı olacak...