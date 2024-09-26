Joker, Megalopolis, Gelecek Yıl Aynı Yerde ve daha fazlası bu hafta vizyona girecek...
Bu hafta da, komedi, animasyon, gerilim ve dram türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler 27 Eylül Cuma günü sinemaseverler ile buluşacak.
CGV Çocuk Aile Kulübü Film Festivali kapsamında yeniden vizyona girecek Angry Birds Filmi 2, Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili ve Şirinler: Kayıp Köy filmlerinin yanı sıra Joker, Megalopolis, Meşru Gayrimeşru, Azrail (Azrael), Kuzugiller ve Uçuş Hayali, Gelecek Yıl Aynı Yerde (This Time Next Year), Tan Vakti ve Fussilet filmleri vizyona girecek.
ÇOCUK FİLMLERİ YENİDEN VİZYONDA
CGV Çocuk Aile Kulübü Film Festivali kapsamında sevilen bilgisayar oyunundan beyazperdeye uyarlanan Angry Birds filminin devam halkası olan Angry Birds Filmi 2, Dracula ve ailesinin lüks canavar gemisindeki tatil maceralarını konu edinen Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili ve ilk iki filmin başarısından sonra üçüncü halkası olarak vizyona giren sevilen çizgi filmin animasyon uyarlaması Şirinler: Kayıp Köy yeniden vizyona giriyor.
JOKER
2019 yılında vizyona giren ve kısa sürede kültleşmeyi başaran Joaquin Phoenix'in başrolünde olduğu Joker, yeniden vizyona giriyor. Başarısız bir komedyen olan Arthur Fleck'in hayatına odaklanan filmde, Happy lakabıyla tanınan ve bu lakabın ardına saklanan yalnız bir adamın hikayesi anlatılıyor. Arthur Fleck’in maruz kaldığı zorbalıklar, onun gitgide topluma aykırı bir adam haline gelmesine neden olur. Yavaş yavaş psikolojik olarak tekinsiz sulara yelken açılan Arthur, bir süre sonra kendisini Gotham Şehri’nde suç ve kaosun içinde bulur. Arthur, zamanla kendi kimliğinden uzaklaşıp Joker karakterine bürünür.
MEGALOPOLIS
Senaristliğini ve yönetmenliğini Francis Ford Coppola’nın üstlendiği Megalopolis, dahi bir sanatçı olan Cesar Catilina’nın hikayesini konu ediniyor. Yıkıcı bir felaketin ardından Roma Şehri değişmek zorundadır. Bu değişim için dahi bir sanatçı olan Cesar Catilina’nın ütopik, idealist bir gelecek hayali vardır. Ancak onun isteklerinin gerçekleşmesinin karşısında Belediye Başkanı Franklyn Cicero vardır. Onların arasında kalan ise Belediye Başkanı’nın kızı Julia Cicero olur. Julia, Cesar’a olan ilgisi ve inançlarına olan sadakati arasında seçim yapmak zorunda kalır. Bu seçim insanlığın geleceğini etkileyecektir.
AZRAIL
Korku filmi tutkunlarının ilgisini çekecek Azrail (Azrael), tutsaklığından kurtulmaya çalışan bir kadının hikayesini konu ediniyor. Artık kimsenin konuşmadığı bir dünyada, kadınların liderliğindeki bir topluluk, hapisten kaçan Azrail adında genç bir kadının izini sürer. Azrail peşindeki topluluk tarafından yakalandığında, vahşi doğada kadim bir kötülüğe kurban edilmeden hayatta kalmak için savaşmak zorundadır.
KUZUGİLLER VE UÇUŞ HAYALİ
Haftanın animasyon filmlerinden Kuzugiller ve Uçuş Hayali, uçmayı hayal eden bir koyunun hikayesini konu ediniyor. Genç bir koyun olan Woolina’nın en büyük hayali uçmaktır. Ancak o, yalnızca kuşların uçak uçurmasına ve göklerde uçmasına izin verilen bir dünyada yaşar. Babası ve dünya onun karşısında olsa da Woolina, hayallerini gerçekleştirmek için arkadaşları ile birlikte en sevdiği kahraman karakter Süper Baykuş'un izinden gider ve bir uçuş okuluna yazılır. Hayatlarının sonsuza dek değişmesini sağlayacak bir yarışa katılan Woolina ve arkadaşları, yarışı kazanmak için zorlu bir mücadeleye girişir.
MEŞRU GAYRİMEŞRU
Haftanın yerli komedi filmlerinden Meşru Gayrimeşru, telefon dolandırıcılarının eline düşen bir hukuk profesörünün hikayesini konu ediniyor. Hukuk profesörü Erdem Kuş, telefon dolandırıcılarının eline düşer. Baktığı davalar nedeniyle baskı gören ve işini kaybeden Erdem Kuş, kendisini hakim, savcı, emniyet müdürü olarak tanıtarak dolandıran çetenin peşine düşer. Parasını almaya kararlı olan profesör, bu süreçte doğru bildiği şeyler hakkında kendi için tartışma yaşar. Erdem Kuş, dolandırıcılık çetesinin izini sürerken kendisini zorlu bir maceranın içinde bulur.
FUSSILET
Ogan Şenyolcu'nun yönettiği "Fussilet" filmi, doğumu sırasında annelerini kaybettikleri için kardeşine karşı öfke besleyen bir kadının hikayesini anlatıyor.
GELECEK YIL AYNI YERDE
Nick Moore tarafından yönetilen ve başrollerinde Lucien Laviscount ve Sophie Cookson'ın oynadığı "Gelecek Yıl Aynı Yerde", romantik komedi meraklılarını sinema salonlarına bekliyor.
Sophie Cousens'ın aynı adlı romanının bir uyarlaması olan film, aynı hastanede bir dakika ara ile doğan Minnie ve Quinn'in hikayesine odaklanıyor.
TAN VAKTİ
Dram ve romantizmi bir araya getiren "Tan Vakti" filmi, okulu kapalı bir köyde öğretmenlik yapmaya çalışan bir adamın hikayesini konu ediniyor.
Elazığ'da çekilen Kültür ve Turizm Bakanlığının destek verdiği filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Süleyman Karadağ gerçekleştirdi.
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