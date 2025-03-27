Bu hafta vizyona girecek filmler!

ACIYA YER YOK

Dan Berk ve Robert Olsen tarafından yönetilen "Acıya Yer Yok" aksiyon ve gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

Başrollerinde Jack Quaid, Amber Midthunder, Ray Nicholson, Betty Gabriel, Matt Walsh, Lou Beatty Jr, Evan Hengst, Conrad Kemp ve Jacob Batalon'un yer aldığı film, hoşlandığı kadını kurtarmak için acıyı hissetmeme durumunu kullanan bir adamın verdiği mücadeleyi anlatıyor.