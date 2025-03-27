Bu hafta vizyona girecek filmler!
Sinema salonlarında bu hafta komediden korkuya, gerilimden animasyona 6 film vizyona girecek.
Bu hafta 6 yeni film sinemalardaki yerini alacak. Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra; Acıya Yer Yok, Ayakçı, Imagine Dragons: Live from the Hollywood Bowl, Tay 3: Endülüs, Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip, Kovboy Çocuklar Macera filmleri vizyona girecek. İşte bu haftanın filmleri...
ACIYA YER YOK
Dan Berk ve Robert Olsen tarafından yönetilen "Acıya Yer Yok" aksiyon ve gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.
Başrollerinde Jack Quaid, Amber Midthunder, Ray Nicholson, Betty Gabriel, Matt Walsh, Lou Beatty Jr, Evan Hengst, Conrad Kemp ve Jacob Batalon'un yer aldığı film, hoşlandığı kadını kurtarmak için acıyı hissetmeme durumunu kullanan bir adamın verdiği mücadeleyi anlatıyor.
AYAKÇI
Mustafa Kotan'ın yönetmenliğini üstlendiği "Ayakçı", komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.
Gökhan Yıkılkan, İnan Ulaş Torun, Mustafa Üstündağ, Öznur Serçeler, Zihni Göktay, Erkan Can, Emre Kınay, Seda Sayan, Gülben Ergen ve Atsız Karaduman'ın rol aldığı film, kargoculuk yapan bir adamın kaza sonucu kendisini yasa dışı işlerin içinde bulması sonucu yaşadığı maceraları konu alıyor.
IMAGINE DRAGONS: LIVE FROM THE HOLLYWOOD BOWL
Müzikal film "Imagine Dragons: Live from the Hollywood Bowl", Grammy ödüllü müzik grubu Imagine Dragons'un Hollywood Bowl'da LA Film Orchestra ile verdiği konserin kaydını sinema izleyicisi ile buluşturacak.
TAY 3: ENDÜLÜS
Nurullah Yenihan'ın çektiği "Tay 3: Endülüs", cesur ve meraklı bir tayın, dostlarıyla birlikte bu kez Endülüs topraklarında yaşadığı maceraları beyaz perdeye taşıyacak.
AKILLI TAVŞAN MOMO: BÜYÜK TAKİP
Mahmut Hasan'ın anime filmi "Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip", Şarkılı Orman'daki sakin yaşamın, Momo'nun Yumi'yi kurtarma çabası ve ardından gelişen heyecan dolu bir kovalamaca ile kesintiye uğramasını anlatıyor.
KOVBOY ÇOCUKLAR
Juan Jesus Garcia Galocha ve Pedro Solis Garcia'nın yönettiği "Kovboy Çocuklar", İrlanda'dan yeni göç etmiş iki kardeş'in New York'un hareketli sokaklarında kendilerini beklenmedik bir maceranın içinde bulmalarını konu alıyor.
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