Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 28 Nisan 2023 vizyona girecek filmler...
Bu hafta da birbirinden farklı türlerde yerli ve yabancı filmler vizyona girecek. Komediden gerilime, aksiyondan drama önemli yapımlar sinemaseverler ile buluşacak.
Oregon
1985 yazında tek bir günde geçen film, Bodrum'da yaşayan iki arkadaş olan Gaye ve Hakan'ın İstanbul'a yakın arkadaşlarına bir müzik kaseti teslim etmek amacıyla gitmelerini ve burada başlarına gelenleri anlatıyor. Yönetmen koltuğunda Kerem Ayan'ın yer aldığı filmin seneristi Ümit Ünal. Oyuncu kadrosunda ise Serkan Çayoğlu, Aslı İnandık, Nejat İşler gibi isimler yer alıyor.
Karanlık Gece
Özcan Alper'in yönetmen koltuğunda oturduğu dram filminin senaristleri Özcan Alper ve Murat Uyurkulak. İshak, amatör olarak müzikle ilgilenen ve farklı hayallere sahip bir gençtir. İshak, köyün kızlarından Sultan'a aşık olmuştur fakat Sultan'a bir türlü hislerini söylemez. Bir gün bu köye Ali adında bir memur atanır. Onun köye gelmesi İshak'ı rahatsız eder. Kısa süre genç memur ortadan kaybolur. Köyde Ali’nin av sırasında kaybolduğu söylentileri çıkar. Berkay Ateş, Taner Birsel, Sibel Kekilli filmin oyuncuları arasında.
Büyük Macera: Hazine Peşinde
Aynı mahallede yaşayan Demir, Eylül, Can ve Ali mahalledeki tek oyun parkı için Osman ve yancısı ile mücadele eder. Bu sırada mahallenin zenginlerinden olan kayınpederinin vasiyetini ele geçiren Bekir, haksız bir şekilde mahalledeki birçok dükkanı ele geçirir. Bekir son olarak gözünü babaannesi ile birlikte yaşayan Demir'in evlerine diker ve onlardan kısa süre içerisinde evlerinden çıkmalarını ister. Filmin yönetmeni Ahmet Toklu, senarist ise Deniz Tuncay. Oyuncular arasında Emir Ali Doğrul, Muharrem Türkseven, Güzin Usta gibi isimler var.
Kuralsızlar
Garibong bölgesi toplama operasyonu olaylarından dört yıl sonra Geumcheon Polisinin Büyük Suçlar Birimi'ne, Vietnam'a kaçan bir kaçağı ülkesine geri gönderme görevi verilir. Polis Ma Seok-do, zanlının teslim olma ve ardından Kang Hae-sang adlı korkunç bir katil tarafından işlenen suçları ortaya çıkarma isteğinde bir terslik olduğunu fark eder. Ma ve birimi, iki ülkede araştırmalarına başlar ve Kang'ın geride bıraktığı kanlı ekmek kırıntılarını takip eder. Aksiyon türündeki Güney Kore yapımının yönetmeni Sang-yong Lee, senaristi ise Min-Seong Kim. Oyuncular arasında : Ma Dong-seok, Son Seok-Koo, Gwi-hwa Choi yar alıyor.
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