Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 28 Nisan 2023 vizyona girecek filmler...

Büyük Macera: Hazine Peşinde

Aynı mahallede yaşayan Demir, Eylül, Can ve Ali mahalledeki tek oyun parkı için Osman ve yancısı ile mücadele eder. Bu sırada mahallenin zenginlerinden olan kayınpederinin vasiyetini ele geçiren Bekir, haksız bir şekilde mahalledeki birçok dükkanı ele geçirir. Bekir son olarak gözünü babaannesi ile birlikte yaşayan Demir'in evlerine diker ve onlardan kısa süre içerisinde evlerinden çıkmalarını ister. Filmin yönetmeni Ahmet Toklu, senarist ise Deniz Tuncay. Oyuncular arasında Emir Ali Doğrul, Muharrem Türkseven, Güzin Usta gibi isimler var.