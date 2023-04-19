Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali 23. kez sinemaseverlerle buluşacak

Yayınlanma: 19.04.2023 - 16:24

Güncelleme: 19.04.2023 - 16:24

Hessen Eyaleti Kültür ve Uyum Bakanlığı, Frankfurt Büyükşehir Belediyesi, Frankfurt Türkiye Başkonsolosu desteği ve Kültürlerarası Transfer Derneği tarafından düzenlenen 23. Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali’nin hazırlıkları Frankfurt ve İstanbul’da devam ediyor.

YEPYENİ BİR KATEGORİ: SENARYO YARIŞMASI

Yarışma başvuruları tamamlanan 23. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’ne dair açıklama yapan Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı; destek veren kurumlar arasında Hessen Eyaleti Kültür ve Uyum Bakanlığı, Frankfurt Büyükşehir Belediyesi, Frankfurt Türkiye Başkonsolosu yer aldığını dile getirirken; festivalde 11. Alman Sinemacılar gözü ile Uzun Metraj Film Yarışması, 4.Ulusal Belgesel Film Yarışması, 15.Türk ve Alman Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması’nın yanı sıra bu yıl ilk kez Senaryo Yarışması için de başvuru alındığını vurguladı.

Sıtkı, bu yıl uzun metraj dalında 38, belgesel dalında 116, üniversitelerarası kısa film dalında 65 Türk, 24 Alman filminin yanı sıra ilk kez hayata geçirilen senaryo yarışmasına ise 18 projenin başvuru yaptığının altını çizdi. 11-16 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festivalde, bu yıl Türkiye proje ortağı Türkiye Sinema ve Audiovisual Kültür Vakfı – TÜRSAK ile gerçekleştirilen festival kapsamında “Uzun Metraj Film Yarışması”, “Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması” ve“Belgesel Film Yarışması”na ek olarak “Senaryo Yarışması”nın hayata geçirilecek.

“CUMHURİYET VE SİNEMA” PANELİ

Festivalde bu yıl ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yaşının kutlaması vesilesiyle “Cumhuriyet ve Sinema” konulu bir de panel gerçekleşecek. Türk sinemasının Cumhuriyet tarihindeki yeri ve gelişimi üzerine gerçekleşecek olan panelin detayları kısa süre içerisinde kamuoyu ile paylaşılacak.

Açılış gecesinde onur, vefa, 2022 seyirci, belgesel ve kısa film ödüllerinin verileceği festivalde yarışacak filmler, Alman ve Türk sinemacılardan oluşan ana jüri tarafından değerlendirilecek. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivalinin kapanış gecesinde ise Altın Elma ödülleri sahiplerine takdim edilecek.