Gerçek Acı, Son Bir Nefes, Hala Buradayım ve fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

EVRENSEL DİL

Matthew Rankin'in yönetip, başrolleri Pirouz Nemati, Amir Amiri, Rojina Esmaeili, Saba Vahedyousefi ve Mani Soleymanlou ile paylaştığı "Evrensel Dil", kültürel sınırları aşarak izleyiciyi sıra dışı bir yolculuğa çıkarmayı amaçlıyor.

Kanada yapımı film, dram ve komediseverleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

Hikayeleri iç içe geçen bir grup insanın hayatına odaklanan filmin konusu şöyle:

"İlkokul öğrencileri Negin ve Nazgol kış günü, buzda donmuş bir miktar para bulur ve onu almaya çalışır. Bu arada Massoud, giderek daha fazla kafası karışan bir turist grubunu Winnipeg'in anıtları ve tarihi mekanları arasında gezdirir. Matthew, Quebec'teki bir hükümet ofisindeki anlamsız işinden istifa eder ve annesini ziyaret etmek için gizemli bir yolculuğa çıkar. Uzay, zaman ve kişisel kimlikler çapraz geçiş yapar"