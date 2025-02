The Odyssey filminin konusu ne, oyuncuları kim? The Odyssey filmi nerede çekiliyor, ne zaman vizyona girecek?

Yayınlanma: 26.02.2025 - 22:34

Güncelleme: 26.02.2025 - 22:34

Christopher Nolan tarafından yazılan ve yönetilen The Odyssey filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, The Odyssey filminin konusu ne, oyuncuları kim? The Odyssey filmi ne zaman vizyona girecek? İşte ayrıntılar...

THE ODYSSEY FİLMİNİN KONUSU NE?

The Odyssey, Truva Savaşının ardından evine dönmek için çıktığı tehlikeli yolculukta, İthaka'nın Yunan kralı Odisseus'un, Kiklop Polifimos, Sirenler ve cadı tanrıça Kirke ile karşılaşmalarını ve karısı Penelope ile yeniden bir araya gelmesini konu alır.

THE ODYSSEY FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Matt Damon

Tom Holland

Anne Hathaway

Zendaya

Lupita Nyong'o

Robert Pattinson

Charlize Theron

Jon Bernthal

Benny Safdie

John Leguizamo

Elliot Page

Himesh Patel

Bill Irwin

Samantha Morton

Jesse Garcia

Will Yun Lee

Rafi Gavron

Shiloh Fernandez

Mia Goth

Corey Hawkins

Nick E. Tarabay

Jimmy Gonzales

Maurice Compte

Michael Vlamis

Iddo Goldberg

THE ODYSSEY FİLMİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

2026 yılında vizyona girmesi beklenen filmin bir kısmı, Ordu’nun Yason Burnu’nda çekilecek.

THE ODYSSEY FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

The Odyssey filminin 17 Temmuz 2026 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.