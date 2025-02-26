The Odyssey filminin konusu ne, oyuncuları kim? The Odyssey filmi nerede çekiliyor, ne zaman vizyona girecek?
The Odyssey filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Yıldız isimleri Türkiye'ye getirecek olan "The Odyssey" filminin nerede çekileceği araştırılıyor. Peki, The Odyssey filminin konusu ne, oyuncuları kim? The Odyssey filmi ne zaman vizyona girecek?
Christopher Nolan tarafından yazılan ve yönetilen The Odyssey filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, The Odyssey filminin konusu ne, oyuncuları kim? The Odyssey filmi ne zaman vizyona girecek? İşte ayrıntılar...
THE ODYSSEY FİLMİNİN KONUSU NE?
The Odyssey, Truva Savaşının ardından evine dönmek için çıktığı tehlikeli yolculukta, İthaka'nın Yunan kralı Odisseus'un, Kiklop Polifimos, Sirenler ve cadı tanrıça Kirke ile karşılaşmalarını ve karısı Penelope ile yeniden bir araya gelmesini konu alır.
THE ODYSSEY FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Matt Damon
Tom Holland
Anne Hathaway
Zendaya
Lupita Nyong'o
Robert Pattinson
Charlize Theron
Jon Bernthal
Benny Safdie
John Leguizamo
Elliot Page
Himesh Patel
Bill Irwin
Samantha Morton
Jesse Garcia
Will Yun Lee
Rafi Gavron
Shiloh Fernandez
Mia Goth
Corey Hawkins
Nick E. Tarabay
Jimmy Gonzales
Maurice Compte
Michael Vlamis
Iddo Goldberg
THE ODYSSEY FİLMİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
2026 yılında vizyona girmesi beklenen filmin bir kısmı, Ordu’nun Yason Burnu’nda çekilecek.
THE ODYSSEY FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
The Odyssey filminin 17 Temmuz 2026 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.
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