Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 28 Temmuz 2023 vizyona girecek filmler...
Bu hafta da korku, komedi, animasyon, gerilim türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler 28 Temmuz Cuma günü sinemaseverler ile buluşacak.
LİLİTH CİNLERİ
Film, 1987 yılında yaşanmış bir hayat hikayesi ile başlar. Bir anne, gece yarısı uyandığında bebeğini yanında göremez. Odasındaki bebeğin kanlı kundağından dolayı bebeğinin Al Karısı olarak bilinen Lilith tarafından kaçırıldığını anlar.
ÖRÜMCEK AĞI
Başrolünde The Boys’un yıldızı Antony Starr'ın yer aldığı film, küçük bir kasabada, sıradan bir evde, duvarların içinden gizemli bir tıkırtı duyan küçük bir çocuğun anne ve babasının korkunç bir sır sakladığından şüphelenmesini konu alıyor.
SÜRÜ
Eliú, arkadaşı El Mono ile işlediği bir suçtan dolayı Kolombiya ormanınındaki bir çocuk merkezinde hapsedilir. Buradaki gençler rehabilite için grup terapisi ve el işleri yaparlar. Bir gün El Mono, Eliú’nun olduğu merkeze transfer edilir. Sürü, 2022 Cannes Film Festivali Eleştirmenler Haftası’nın en önemli iki ödülü olan En İyi Film ve En İyi Senaryo ödülünü kazandı.
THE FIRST SLAM DUNK
The First Slam Dunk, ağabeyini çocukken kaybettikten sonra onun basketbol yıldızı olma hayalini gerçekleştirmek için mücadele eden 17 yaşındaki Ryota Miyagi'nin hayatına odaklanıyor. Ryota Miyagi, ağabeyi Miyagi Ryota'nın trajik kaybının etkisinden kurtulamaz.
KAYGISIZ BAŞ
Murat, Kapadokya’nın eşsiz coğrafyasını paylaşan, başarısız ve yaşamlarında dikiş tutturamamış insanların, birbirlerinin yaşamlarına tutunarak yaşadığı, ahalisinin sayısız kaygı taşıdığı bir kasabaya, yani memleketine, İstanbul’daki işinden kovulması sonucu ani bir kararla döner. Kuzenleri Bedri ve Fehmi ise, işledikleri bir suçtan kaçmaya çalışırlarken, yeni bir iş kurmak isteyen Murat ile yolları kesişir. İşte bu kasaba ve ortalıkta dolaşan Kaygısız Baş, Bedri ve Fehmi’nin kaçmasına engel, Murat’ın yeni bir iş kurmasına destek olacaktır.
BULMACA KULESİ 2: EVE DÖNÜŞ
Aslı, Can ve Mert üç yakın arkadaştır. Yolları bir kaza sonucu Bulmaca Kulesi’ne düşer. Eve dönmeleri için bazı kayıp kitapları bulmaları gerekmektedir. 3 çocuk takım çalışmasıyla bulmacaları çözerler ve tüm kayıp kitapları bulurlar. Bulmaca Kulesi Koruyucusu Lugaz Usta, çocukların takım çalışmasını beğenir, onlara çıraklık teklifinde bulunur. Sonra eve dönmeleri için onlara bir geçit açar. Çocuklar tam geçitten geçerken İskender gelir. İskender, Lugaz Usta’nın eski çırağıdır. Pogomot robotlardan birini kontrol ederek Lugaz Usta’yı esir alır. Bulmaca Kulesi’ni yöneten asaya el koyar. Amacı Bulmaca Kulesi’nin hazinelerine sahip olmaktır. Bunun üzerine çocuklar eve dönmekten vazgeçerler.
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