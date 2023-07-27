Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 28 Temmuz 2023 vizyona girecek filmler...

SÜRÜ

Eliú, arkadaşı El Mono ile işlediği bir suçtan dolayı Kolombiya ormanınındaki bir çocuk merkezinde hapsedilir. Buradaki gençler rehabilite için grup terapisi ve el işleri yaparlar. Bir gün El Mono, Eliú’nun olduğu merkeze transfer edilir. Sürü, 2022 Cannes Film Festivali Eleştirmenler Haftası’nın en önemli iki ödülü olan En İyi Film ve En İyi Senaryo ödülünü kazandı.