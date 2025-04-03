Bataklık, Muhteşem Lillian Hall, Bir Minecraft Filmi ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!
Sinema salonlarında bu hafta komediden korkuya, gerilimden animasyona 5 film vizyona girecek.
Bu hafta 5 yeni film sinemalardaki yerini alacak. Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra; Bir Minecraft Filmi, Bataklık, Exorcism Chronicles: Başlangıç, Muhteşem Lillian Hall, Şahit filmleri vizyona girecek. İşte bu haftanın filmleri...
BİR MINECRAFT FİLMİ
Dört uyumsuz Garrett "Çöp Adam" Garrison, Henry, Natalie ve Dawn gizemli bir geçitten aniden Overworld'e çekildiklerinde kendilerini sıradan sorunlarla mücadele ederken bulurlar. Hayal gücüyle gelişen tuhaf, kübik bir harikalar diyarına gelmişlerdir. Eve dönmek için bu dünyada ustalaşmaları (ayrıca onu Piglinler ve Zombiler gibi kötü şeylerden de korumaları) ve beklenmedik, uzman bir inşacı olan Steve'le büyülü bir maceraya atılmaları gerekecektir. Birlikte atılacakları macera, beşini de cesur olmaya ve her birini benzersiz bir şekilde yaratıcı kılan nitelikleriyle yeniden bağlantı kurmaya zorlayacak.
BATAKLIK
Kyle ölen ablasının küllerini taşıdığı yolculukta talihsiz bir kazanın kurbanı olur. Uçağı Louisiana'nın ünlü Bayou bataklığında haritalanmamış ıssız bir noktaya düşer. Yolcular, bu kazanın başlarına gelebilecek en kötü şey olduğunu düşünürken, Amerikan timsahlarının atası olan, son derece gelişmiş ve doğal yaşam alanlarına mükemmel uyum sağlayan bir sürü peşlerine düşer.
EXORCISMCHRONICLES: BAŞLANGIÇ
Peder Park, doğaüstü kötülüklere inanmayı reddeden bir kilise adına düzenlediği şeytan çıkarma ayinlerinin ardından aforoz edilen bir doktorken, rahip olmaya karar verir. Bir gün, eski dostu olan, gizli büyülerle uğraşan bir tapınak keşişi ondan yardım ister. Görevi, saf ama olağanüstü güçlere sahip bir çocuğu şeytani bir efendiden korumaktır. Peder Park, bu mücadelede yalnızca karanlık güçlerle değil, kendi geçmişiyle de yüzleşmek zorunda kalır.
MUHTEŞEM LILLIAN HALL
Broadway’in ünlü oyuncusu Lillian Hall, uzun ve gösterişli kariyeri boyunca hiçbir sahne performansını kaçırmamıştır. Ne kızı, ne hastalık ne de başka bir sebep yüzünden. Ama günün birinde yaşamaya başladığı hafıza sorunları onu yavaşlamak ve hayatı boyunca kaçtıklarıyla yüzleşmek zorunda bırakacaktır.
ŞAHİT
Emekli dans öğretmeni Tarlan, arkadaşı Rana’nın önemli bir hükümet çalışanı olan kocası tarafından katledilmesine şahit olur. Polis olayı sorgulamayı reddettiğinde, Tarlan siyasal baskıya boyun eğmek ve adalet uğruna tanınırlığını ve geçimini riske atmak arasında kalır.
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