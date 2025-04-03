Bataklık, Muhteşem Lillian Hall, Bir Minecraft Filmi ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

BİR MINECRAFT FİLMİ

Dört uyumsuz Garrett "Çöp Adam" Garrison, Henry, Natalie ve Dawn gizemli bir geçitten aniden Overworld'e çekildiklerinde kendilerini sıradan sorunlarla mücadele ederken bulurlar. Hayal gücüyle gelişen tuhaf, kübik bir harikalar diyarına gelmişlerdir. Eve dönmek için bu dünyada ustalaşmaları (ayrıca onu Piglinler ve Zombiler gibi kötü şeylerden de korumaları) ve beklenmedik, uzman bir inşacı olan Steve'le büyülü bir maceraya atılmaları gerekecektir. Birlikte atılacakları macera, beşini de cesur olmaya ve her birini benzersiz bir şekilde yaratıcı kılan nitelikleriyle yeniden bağlantı kurmaya zorlayacak.