Büyük Önder Atatürk'ün son yolculuğu, tarihi fotoğraflarda
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de ebediyete intikali ve ardından yaşananlar tarihi fotoğraflarda yer alıyor.
İş insanı Serkan Demirtaş'ın koleksiyonundaki fotoğraflarda, Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'nda vefatı, naaşının İstanbul'dan Ankara'ya getirilişi ve düzenlenen cenaze törenlerindeki duygu dolu anlar bulunuyor.
Koleksiyonda, Atatürk'ün vefatının hemen ardından naaşının başında bir askerin kılıçla saygı nöbeti tuttuğu fotoğraf ile cenaze kortejinin Eminönü'nde geçişi sırasında çekilen fotoğraf öne çıkıyor.
Koleksiyonda yine Atatürk'ün 21 Kasım 1938'de İstanbul'dan getirilen naaşının Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önündeki katafalkta yer adlığı ve yabancı devlet temsilcilerinin Atatürk'ü selamladığı tarihi fotoğraflar da bulunuyor.
Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 yıl önce koleksiyonerliğe başladığını belirterek, koleksiyonunda Atatürk'e ait fotoğraflar, eşyalar ve belgelerin de yer aldığını söyledi.
Koleksiyonunda Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de İstanbul'da vefatından 21 Kasım 1938 Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konulmasına kadar olan süreçteki tarihi fotoğrafların bulunduğunu dile getiren Demirtaş, Atatürk'ün vefatının ardından naaşının başında nöbet tutan askere ait kılıcın da koleksiyonunda bulunduğunu aktardı.
Koleksiyonunda, Atatürk imzalı fotoğrafların, Atatürk'ün kullandığı ve üzerinde "GMK" kısaltması bulunan fincanın, Atatürk'ün sesinin kayıtlı olduğu orijinal plakların ve vefat haberinin yer aldığı gazetelerin de yer aldığını ifade eden Demirtaş, koleksiyonunu ilerleyen süreçte daha da geliştirip sergi açmayı planladığını kaydetti.
Askeri ve siyasi dehasıyla Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de 57 yaşındayken Dolmabahçe Sarayı'nda saat 09.05'te hayata gözlerini yumdu.
Atatürk'ün vefatı sadece Türkiye'de değil bütün dünyada büyük üzüntüyle karşılanırken, yabancı devlet adamları birçok açıklama yaptı ve mesaj yayımladı.
10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yuman Atatürk’ün naaşı, 16 Kasım'da Dolmabahçe Sarayı tören salonunda katafalka konuldu.
19 Kasım günü cenaze büyük bir kalabalık tarafından Yavuz Zırhlısı ile İzmit'e oradan da aynı günün akşamı tüm yurt gezilerinde kullandığı tren ile Ankara'ya uğurlandı.
20 Kasım'da Ankara'da devlet erkanı tarafından karşılanan cenaze, TBMM önünde katafalka konuldu. 21 Kasım 1938'de çok büyük bir cenaze töreni ile Ankara Etnografya Müzesi’ndeki geçici kabrine konulan Atatürk'ün naaşı, ebedi istirahatgahı Anıtkabir'e taşındığı 10 Kasım 1953'e kadar burada kaldı.
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