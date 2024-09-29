Ekim ayında Netflix: Erşan Kuneri, The Platform 2 ve daha fazlası...

OUTLANDER 7. SEZON - 23 EKİM

1945 yılında yaşayan, evli bir savaş hemşiresi olan Claire Randall; gizemli bir şekilde 1743 yılına yolculuk eder ve romantik bir İskoç savaşçısı olan Jamie Fraser ile evlenmek zorunda kalır. Claire zamanla Jamie’ye bir şeyler hissetmeye başlayacak ve iki farklı zamandan, iki farklı erkek arasında kalacaktır.