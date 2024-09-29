Ekim ayında Netflix: Erşan Kuneri, The Platform 2 ve daha fazlası...
Netflix, ekim ayında izleyicilere heyecan verici yeni içerikler sunmaya hazırlanıyor. Bu ayın başlarında başlayan ve devam eden popüler dizilerin yeni sezonlarına ek olarak, yeni filmler izleyicileri bekliyor. Ekim ayında yayımlanacak yapımlar arasında gerilim dolu hikayeler, komediler, bilim kurgu maceraları ve daha fazlası bulunuyor. İşte Netflix ekim ayı içerikleri...
THE PLATFORM 2 - 4 EKİM
Gizemli bir lider Platform'da kendi kurallarını dayatırken, yeni bir sakin, acımasız beslenme sistemiyle mücadele etmek için bu tartışmalı yönteme karşı verilen mücadeleye dahil oluyor. Ancak yanlış tabaktan yemek ölüm cezasına dönüştüğünde hayatınızı kurtarmak için ne kadar ileri gitmeye hazırsınız?
ERŞAN KUNERİ 2. SEZON - 10 EKİM
Cem Yılmaz'ın bir kez daha kaleme alıp yönetmen koltuğuna oturduğu Erşan Kuneri'nin 2. sezonu 84 yaşına basan Erşan Kuneri emekliliğinin keyfini sürerken, hayatını konu alacak bir röportaj için kapısı çalınmasıyla başlıyor. Sinemaya damgasını vuran kariyerini gün yüzüne çıkaracak sorular Kuneri’yi geçmişin ihtişamlı günlerine ve unutulmaz anılarına geri götürür. İzleyiciler ise, Erşan Kuneri’nin anlatımıyla birlikte Türk sinemasının nostaljik yıllarına doğru heyecan verici bir yolculuğa çıkarlar.
OUTER BANKS 2. SEZON - 10 EKİM
John B, babası ortadan kaybolunca fakirler adını taktığı bir grup arkadaşıyla gerçeğin peşine düşer.
OUTLANDER 7. SEZON - 23 EKİM
1945 yılında yaşayan, evli bir savaş hemşiresi olan Claire Randall; gizemli bir şekilde 1743 yılına yolculuk eder ve romantik bir İskoç savaşçısı olan Jamie Fraser ile evlenmek zorunda kalır. Claire zamanla Jamie’ye bir şeyler hissetmeye başlayacak ve iki farklı zamandan, iki farklı erkek arasında kalacaktır.
THE DIPLOMAT 2. SEZON - 31 EKİM
Uluslararası bir krizin ortasında bir diplomat kendisini, evliliği ve siyasi geleceği üzerinde etkileri olan üst düzey bir pozisyonda bulur.
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