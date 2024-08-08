En iyi 10 aksiyon gerilim filmi...

THE DARK KNIGHT (2008)

Batman, Gotham City'yi terörize eden Joker'e karşı mücadele ederken, şehrin ruhu için de bir savaş verir. Sinema tarihinin en iyi süper kahraman filmi olarak kabul edilen The Dark Knight, aksiyon ve gerilim türlerini mükemmel bir şekilde birleştirir.