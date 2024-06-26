Hayata bakış açınızı değiştirecek 10 film... Bu filmleri izledikten sonra bir daha eskisi gibi olamayacaksınız!

ABOUT TIME (2013)

Romantik komedi türünde olan About Time, zamanda yolculuk yapabilen genç bir adamın hikayesini anlatıyor. 21. yaş gününde bu yeteneğini keşfeden baş karakter, hayallerindeki kızı kazanmak için bu gücü kullanır. Ancak filmin derin mesajları, izleyicilere sevdiği insanlarla anlamlı vakit geçirmenin ve hayatın her anında güzellik bulmanın önemini hatırlatır.