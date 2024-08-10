En iyi sürpriz sonlu filmler: Bu filmlerin bıraktığı etkiden en az 3 gün kurtulamayacaksınız!

cumhuriyet.com.tr
10 Ağustos 2024 Cumartesi, 11:34
En iyi sürpriz sonlu filmler: Bu filmlerin bıraktığı etkiden en az 3 gün kurtulamayacaksınız!

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Aile dostları olan bir avukatın çağrısı üzerine annelerinin ölümünün ardından kendilerine yazılmış bir mektupla karşılaşan ikiz kardeşler Jeanne ve Simon, ölen annelerinin son arzusunu yerine getirmek amacıyla Lübnan'a doğru yola çıkarlar.

En iyi sürpriz sonlu filmler: Bu filmlerin bıraktığı etkiden en az 3 gün kurtulamayacaksınız!

GONE GIRL

Amerika'nın Missouri eyaletlerinden birinde sıcak bir yaz sabahı, Nick ve Amy evliliklerinin beşinci yıl dönümünü kutlamaya hazırlanmaktadır. Fakat o gün Amy aniden ortadan kaybolur.

En iyi sürpriz sonlu filmler: Bu filmlerin bıraktığı etkiden en az 3 gün kurtulamayacaksınız!

SHUTTER ISLAND

Teddy ve ortağı Chuck, kayıp bir hastanın izini sürmek için Shutter Island adındaki akıl hastanesine gönderilirler. Ancak, adaya vardıklarında, hastanenin sırlarla dolu karanlık dünyasıyla karşılaşırlar.

En iyi sürpriz sonlu filmler: Bu filmlerin bıraktığı etkiden en az 3 gün kurtulamayacaksınız!

MOU GAAN DOU

Mafyanın polisin içine, polisin de mafyanın içine yerleştirmiş olduğu köstebekler, yıllar boyu büyük bir gizlilik içerisinde işlerini yapmayı başarmışlardır. Ama artık teşkilatları içerisinde bir köstebek olduğunu her iki taraf da bilmektedir.

En iyi sürpriz sonlu filmler: Bu filmlerin bıraktığı etkiden en az 3 gün kurtulamayacaksınız!

PRISONERS

Maccachusetts eyaletinin Brockton bölgesinde, Şükran Günü'nü kutlamak için bir araya gelen Dovers ve Birches aileleri her şeyin yolunda gittiği bu yemek esnasında korkunç bir haberle altüst olurlar.

En iyi sürpriz sonlu filmler: Bu filmlerin bıraktığı etkiden en az 3 gün kurtulamayacaksınız!

THE SKIN I LIVE IN

Bir kazada yanarak ölmekten son anda kurtulan eşini yanıklardan oluşan görüntüden kurtarmak için  çalışmalar yapan cerrah 12 yıl boyunca evindeki laboratuvarında çalışır ve domuz-insan kanı karışımıyla elde ettiği bir deri üretir.

En iyi sürpriz sonlu filmler: Bu filmlerin bıraktığı etkiden en az 3 gün kurtulamayacaksınız!

THE BODY

Bir gün bir morgdan iş kadını Mayka'nın cesedi kaybolur. Hayatta her şeyi düzenli ve planlı olan bu kadının ölümünün arkasındaki sır perdesi henüz aralanamamışken, bir de cesedinin ortadan kaybolması olayı daha da karmaşık hale getirir.

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