En iyi Zeki Demirkubuz filmleri: Oscar adayı yönetmenin en iyi filmleri!

YAZGI (2001)

Gümrükte muhasebeci olarak çalışan Musa, hayatın boşluğuna ve saçmalığına inanır. Hayatını değiştirmek için mücadele etmez; olayların aynı sonuca vardığını düşündüğü için kendini olayların akışına bırakır. Hatta sevdiği annesinin ölümü bile onu etkilemez. Zekir Demirkubuz'un yönettiği ve senaryosunu Albert Camus'nun romanından uyarlayarak yazdığı "Yazgı" filmi, 2002 yılında Cannes Film Festivali'nde Belirli Bir Bakış bölümünde yarıştı ve 2001 yılında Antalya Film Festivali'nde Altın Portakal kazandı.