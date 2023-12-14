'Barbie' filminin yönetmeni Greta Gerwig, Cannes jüri başkanlığıyla sinema tarihine geçiyor

Yayınlanma: 14.12.2023 - 13:54

Güncelleme: 14.12.2023 - 14:02

Ünlü yönetmen Greta Gerwig, 2024 Cannes Uluslararası Film Festivali için Jüri Başkanı olarak atanarak bu prestijli pozisyonu elde eden ilk Amerikalı kadın yönetmen olma unvanını kazandı. "Barbie" filmi ile elde ettiği başarı ve Altın Küre'deki yönetmenlik adaylığı sonrasında, Gerwig Croisette'de tarih yazmaya hazırlanıyor.

CANNES'DAN GRETA GERWIG YORUMU

Cannes, Gerwig'i "modern zamanlarımızın bir kahramanı" olarak tanımlayarak, sinema endüstrisinin normlarını sarsma ve çağın taleplerini karşılama yeteneğine vurgu yaptı.

Gerwig'in başarıları, bağımsız sinemanın elçisi olarak başlayıp dünya çapında gişe başarısına uzanan bir çizgi olduğunu ve zeka ile hümanizmin değerlerini yükselttiğini belirtti.

TARİH YAZAN BIR YÖNETMEN

Gerwig, Cannes Jüri Başkanlığı görevini üstlenerek bu alandaki tarihi bir anı işaretleyecek.

Cannes Festival Başkanı Iris Knobloch ve Sanat Yönetmeni Thierry Frémaux, Gerwig'in dünya sinemasının yenilenmesini cesurca temsil ettiğini ve bu görevin doğal bir seçim olduğunu ifade etti.

GERWIG'İN AÇIKLAMALARI

Gerwig, Cannes kırmızı halısında resmi bir kapasitede ilk kez yürüyecek olmanın şaşırtıcı, heyecan verici ve alçakgönüllü bir deneyim olduğunu ifade etti.

Cannes'ın, filmlerin evrensel diline dair zirve olduğunu ve bu görevle gelecek yolculukları görmek için sabırsızlandığını belirtti.

77. Cannes Film Festivali, 2024 yılında 14-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.