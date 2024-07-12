Özgü Namal başrolde: Oscar adayı yönetmen İlker Çatak'ın 'Sarı Mektuplar' filminin çekimleri tamamlandı

Yayınlanma: 12.07.2024 - 15:56

Güncelleme: 12.07.2024 - 15:56

İlker Çatak'ın uzun metrajlı yeni filmi "Sarı Mektuplar"ın (Yellow Letters) çekimleri tamamlandı. Çekimleri Almanya'da gerçekleşen film, Derya ve Aziz çiftinin bir gecede işlerini kaybetmesiyle birlikte değişen hayatlarını konu ediniyor.

Box Office Türkiye'nin Deadline'dan aktardığına göre, yapımcılığını Ingo Fliess'in üstlendiği "Sarı Mektuplar" filminin başrollerini Özgü Namal ve Tansu Biçer paylaşıyor. Çiftin 13 yaşındaki kızları Ezgi'ye Leyla Cabas hayat verirken filmin oyuncu kadrosunda Gizem Erdem ve İpek Bilgin de yer alıyor.

İlker Çatak'ın son filmi "Öğretmenler Odası" (Das Lehrerzimmer), Uluslararası En İyi Film kategorisinde Oscar adaylığı elde etti. Çatak'ın senaryosunu Ayda Meryem Çatak ve Enis Köstepen ile birlikte kaleme aldığı "Sarı Mektuplar" filmi Türkiye'de geçmesine rağmen çekimleri Türkiye'yi temsilen iki farklı Alman şehrinde çekildi.