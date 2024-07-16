Dune, Wonka, A Complete Unknown filmlerinin ardından Timothée Chalamet'in yeni projesi belli oldu!

Yayınlanma: 16.07.2024 - 19:19

Güncelleme: 16.07.2024 - 19:19

Timothée Chalamet ve Josh Safdie merakla beklenen yeni film “Marty Supreme”in başrolünü ve yapımcılığını üstleniyor. Filmin kurgusal bir hikaye olduğu belirtilse de, Variety'ye göre film, profesyonel ping pong oyuncusu Marty Reisman'ın hayatından esinleniyor.

Safdie ve Ronald Bronstein tarafından yazılan “Marty Supreme”, Safdie'nin “Uncut Gems” ve “Good Time” filmlerinin dağıtımını üstlenen yapımcı A24 ile yeniden bir araya gelmesini sağlıyor.

MARTY REISMAN: PİNG PONG'UN EFSANESİ

1946'dan 2002'ye kadar 22 büyük masa tenisi şampiyonluğu kazanan Reisman, Dünya Masa Tenisi Şampiyonaları'nda beş bronz madalya kazandı. 67 yaşında Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Hardbat Şampiyonası'nda yarışarak bu alanda bir ulusal yarışmayı kazanan en yaşlı oyuncu oldu.

TIMOTHÉE CHALAMET VE SAFDIE İŞ BİRLİĞİ

“Uncut Gems”ten bu yana Safdie kardeşler, solo kariyerlerine odaklanarak yaratıcı ayrılıklar yaşadılar. “Marty Supreme”, Josh Safdie'nin “Uncut Gems”ten bu yana yönettiği ilk film ve 2008 yapımı “The Pleasure of Being Robbed”den bu yana ilk solo yönetmenlik denemesi olacak.

TIMOTHÉE CHALAMET'NIN SON PROJELERI

Chalamet, yakın zamanda Denis Villeneuve'ün bilimkurgu filmi “Dune: Part Two”da rol aldı ve Roald Dahl'ın “Charlie and the Chocolate Factory” kitabının öncesini anlatan bir film müzikali olan “Wonka”nın başrolünü üstlendi. Ayrıca, James Mangold'un “A Complete Unknown” filminde genç Bob Dylan'ı canlandırdığı projeyi tamamladı.