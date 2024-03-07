IMDb'nin en iyi 10 filmi değişti!

cumhuriyet.com.tr
07 Mart 2024 Perşembe, 22:27
IMDb'nin en iyi 10 filmi değişti!

Dizi ve film platformu IMDb'nin prestijli Top250 listesi, geçtiğimiz haftalarda vizyona giren "Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki"nin etkisiyle yeniden şekillendi. Denis Villeneuve imzasını taşıyan bu devam filmi, hızla yükselerek listede 10. sıraya oturmayı başardı. İşte listenin güncel hali...

IMDb'nin en iyi 10 filmi değişti!

10. DUNE: ÇÖL GEZEGENİ BÖLÜM İKİ (2024) - 9.0

Denis Villeneuve'un yönettiği bu bilim kurgu epik filmi, kısa sürede izleyicilerden büyük beğeni aldı ve Top250 listesine hızlı bir giriş yaparak 10. sıraya yerleşti.

IMDb'nin en iyi 10 filmi değişti!

9. YÜZÜKLERIN EFENDİSİ: YÜZÜK KARDEŞLİĞİ (2001) - 8.9

J.R.R. Tolkien'in epik eserinden uyarlanan bu film, fantastik ve aksiyon türlerindeki başarılarıyla IMDb listesindeki yerini koruyor.

IMDb'nin en iyi 10 filmi değişti!

8. UCUZ ROMAN (1994) - 8.9

Quentin Tarantino'nun unutulmaz başyapıtlarından biri olan "Ucuz Roman" IMDb Top250 listesinde gücünü koruyarak 8.9 puanla 8. sırada bulunuyor.

IMDb'nin en iyi 10 filmi değişti!

7. YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: KRALIN DÖNÜŞÜ (2003) - 9.0

Yüzüklerin Efendisi serisinin üçüncü ve final filmi olan "Kralın Dönüşü" yüksek puanıyla listenin üst sıralarındaki yerini sürdürüyor.

IMDb'nin en iyi 10 filmi değişti!

6. SCHINDLER'İN LİSTESİ (1993) - 9.0

Steven Spielberg'in yönettiği bu etkileyici film, Nazi Almanyası'nda yaşanan gerçek bir hikayeden ilham alarak izleyicileri derinden etkiliyor.

IMDb'nin en iyi 10 filmi değişti!

5. 12 ÖFKELİ ADAM (1957) - 9.0

Sidney Lumet'in yönettiği bu klasik, jüri odasında geçen etkileyici bir dramatik yapıt olarak Top250 listesinde kendine sağlam bir yer edinmiş durumda.

IMDb'nin en iyi 10 filmi değişti!

4. BABA 2 (1974) - 9.0

Francis Ford Coppola'nın başyapıtlarından biri olan "Baba 2" mafya temalı dramatik hikayesiyle izleyicilerden yüksek puan almayı sürdürüyor.

IMDb'nin en iyi 10 filmi değişti!

3. KARA ŞÖVALYE (2008) - 9.0

Christopher Nolan'ın yönettiği bu süper kahraman filmi, karmaşık hikayesi ve Heath Ledger'ın Joker performansıyla unutulmazlar arasında yer alıyor.

IMDb'nin en iyi 10 filmi değişti!

2. BABA (1972) - 9.2

Mafya kültürünün efsanevi temsilcisi "Baba" IMDb Top250 listesinde güçlü bir şekilde ikinci sıradaki yerini koruyor.

IMDb'nin en iyi 10 filmi değişti!

1. ESARETİN BEDELİ (1994) - 9.3

Frank Darabont'un yönettiği bu dramatik başyapıt, hala IMDb'nin en üst sırasında, 9.3 puanla izleyicilerin gönlünde taht kuruyor.

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