IMDb'nin en iyi 10 filmi değişti!
Dizi ve film platformu IMDb'nin prestijli Top250 listesi, geçtiğimiz haftalarda vizyona giren "Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki"nin etkisiyle yeniden şekillendi. Denis Villeneuve imzasını taşıyan bu devam filmi, hızla yükselerek listede 10. sıraya oturmayı başardı. İşte listenin güncel hali...
10. DUNE: ÇÖL GEZEGENİ BÖLÜM İKİ (2024) - 9.0
Denis Villeneuve'un yönettiği bu bilim kurgu epik filmi, kısa sürede izleyicilerden büyük beğeni aldı ve Top250 listesine hızlı bir giriş yaparak 10. sıraya yerleşti.
9. YÜZÜKLERIN EFENDİSİ: YÜZÜK KARDEŞLİĞİ (2001) - 8.9
J.R.R. Tolkien'in epik eserinden uyarlanan bu film, fantastik ve aksiyon türlerindeki başarılarıyla IMDb listesindeki yerini koruyor.
8. UCUZ ROMAN (1994) - 8.9
Quentin Tarantino'nun unutulmaz başyapıtlarından biri olan "Ucuz Roman" IMDb Top250 listesinde gücünü koruyarak 8.9 puanla 8. sırada bulunuyor.
7. YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: KRALIN DÖNÜŞÜ (2003) - 9.0
Yüzüklerin Efendisi serisinin üçüncü ve final filmi olan "Kralın Dönüşü" yüksek puanıyla listenin üst sıralarındaki yerini sürdürüyor.
6. SCHINDLER'İN LİSTESİ (1993) - 9.0
Steven Spielberg'in yönettiği bu etkileyici film, Nazi Almanyası'nda yaşanan gerçek bir hikayeden ilham alarak izleyicileri derinden etkiliyor.
5. 12 ÖFKELİ ADAM (1957) - 9.0
Sidney Lumet'in yönettiği bu klasik, jüri odasında geçen etkileyici bir dramatik yapıt olarak Top250 listesinde kendine sağlam bir yer edinmiş durumda.
4. BABA 2 (1974) - 9.0
Francis Ford Coppola'nın başyapıtlarından biri olan "Baba 2" mafya temalı dramatik hikayesiyle izleyicilerden yüksek puan almayı sürdürüyor.
3. KARA ŞÖVALYE (2008) - 9.0
Christopher Nolan'ın yönettiği bu süper kahraman filmi, karmaşık hikayesi ve Heath Ledger'ın Joker performansıyla unutulmazlar arasında yer alıyor.
2. BABA (1972) - 9.2
Mafya kültürünün efsanevi temsilcisi "Baba" IMDb Top250 listesinde güçlü bir şekilde ikinci sıradaki yerini koruyor.
1. ESARETİN BEDELİ (1994) - 9.3
Frank Darabont'un yönettiği bu dramatik başyapıt, hala IMDb'nin en üst sırasında, 9.3 puanla izleyicilerin gönlünde taht kuruyor.
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