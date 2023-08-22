Müzede Sahne 2023

22 Ağustos 2023 Salı

Müzede Sahne bu yıl, “Hep Yan Yana” temasıyla 17-20 Ağustos tarihleri arasında 7. kez gerçekleşti. Bu değerli etkinliğin geleneksel bir hale gelmesinde elbette ki en büyük pay müzenin başında olan ve yıllar içinde düzenlediği sergilerle SSM’yi uluslararası bir kültür ve sanat merkezine dönüştüren Dr. Nazan Ölçer’e ait...

UMUDUMUZ YAN YANA OLMAK...

Geçtiğimiz altı yıl boyunca Müzede Sahne’nin başarılı sanat yönetmeni Emre Koyuncuoğlu, bu yıl bayrağı performans alanında çalışmaları olan Ayşe Draz’a devretti. Şunu da hemen belirtmek isterim ki Müzede Sahne’nin 7. yılında Civan Ada, Ecem Arslanay, Hüma Arslaner, Meltem Erkan Atalan, Ada Berktay, Yasemin Derme, Nazlı Beşer Güngör, Simge Kirman, Ezgi Şanlı, Hande Erkent Yıldız üç günlük yoğun programın hayata geçmesinde emeği geçen SSM ekip üyeleri.

Ayşe Draz’ın “Dertlerimizi paylaşarak, sevinçlerimizi çoğaltarak hep yan yana durabilelim” sözlerini dinlerken bu sözler ileriye dönük olarak umut ışıkları yaysa da yıllardır iktidarda olanlar ve onlara iktidar yollarını açanlar sayesinde nasıl da ayrıştığımızı düşünmeden edemiyorum... Ama, yine de karartmayalım umutları. Biliyoruz ki insanlar üstünde yaşadıkları toprakların ve kendi kişisel tarihlerinin bilincine vardıkları süreçte yaşamlar zenginleşecek, ilişkiler saygı sınırları içinde gelişecektir. Umudumuz bu yönde...

ETKİNLİKLERE KISA DEĞİNİŞLER

Farklı yaş gruplarına seslenen etkinlikte elbette ki Dostlar Tiyatrosu yapımı olarak Genco Erkal’ın 19 Ağustos Cumartesi akşamı Fıstıklı Teras’ta sunacağı “İmparator” her anlamda programın mücevheriydi. Ancak hava koşulları nedeniyle “İmparator” yerine yine Genco Erkal’ın sahneyi Tülay Günal’la paylaştığı bir Dostlar Tiyatrosu klasiği olan Nâzım Hikmet’in “Yaşamaya Dair, Bursa Cezaevinden Mektuplar”ı ile buluşturdu seyirciyi...

Müzede Sahne’nin ilk gösterisi ise Orta Bahçe’de Berlin Sanat Üniversitesi’nde tiyatro pedagojisi üzerine yüksek lisans yapmış olan eğitmen ve yazar Nazlı Çevik Azazi’nin Agnes Denes’in “Yaşayan Piramit” öyküsü üzerine kurguladığı “Yaşayan Anlatılar” sadece 6 yaş ve üzeri çocukları değil yetişkinleri de kavrayıverdi. Kendisine müzisyenler Faysal Macit ve Serdar Avcıoğlu eşlik ediyordu... Azazi, bir hikâye anlatıcılığı projesi olarak 2015’te başlatılan Uluslararası Hikaye Anlatıcılığı Merkezi SEİBA’nın kurucularından. Amacı; Anadolu topraklarının kadim kültürünü ve anlatı geleneklerini canlandırmak ve bu kültürü modern bir yorumla işlemek şeklinde özetleniyor... İlk günün son gösterisi olan Tiyatro Hemhal’in “N’Olacak Bu Yusuf Umut’un Hali” ise Alis Çalışkan ve Hakan Emre Ünal’in yazdığı Ayşe Draz ve Nezaket Erden’in yönettiği oyundu. Bu tek kişilik ve uzunca oyunda Hakan Emre Ünal’ı izledik.

İzlediğim ya da izleyemediğim oyunlar, etkinlikler üzerinde tek tek durmam olanaksız. Yetişkin ve çocuk oyunlarından ses atölyelerine, masal anlatılarından modern dans çalışmalarına uzanan sağlam bir gösteriler dizisi... Ayşe Draz bu etkinlikleri, gösterileri başarılı bir konsept bütünlüğü içinde gerçekleştirdi...

Müzede Sahne 2024’te buluşmak umuduyla...