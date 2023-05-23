İMDB'ye göre en kötü 10 film

Her yıl binlerce film vizyona giriyor. Korku, komedi, dram türünde olan bu filmler bazen büyük bir beğeni toplarken bazen beklentiyi karşılamıyor. Filmler, diziler, televizyon programları, video oyunları ve internet içerikleri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi bir bilgi bankası olan IMDB'ye göre puanları en düşük olan 10 filmler.