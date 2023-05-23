İMDB'ye göre en kötü 10 film
Her yıl binlerce film vizyona giriyor. Korku, komedi, dram türünde olan bu filmler bazen büyük bir beğeni toplarken bazen beklentiyi karşılamıyor. Filmler, diziler, televizyon programları, video oyunları ve internet içerikleri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi bir bilgi bankası olan IMDB'ye göre puanları en düşük olan 10 filmler.
1. Disaster Movie
Bir akşam boyunca, yirmi yaşlarındaki bir grup, kendilerini bir dizi doğal afet ve felaket olayıyla bombalanmış halde bulur. Jason Friedberg ve Harun Seltzer'ın yönetmenliği üstlendiği komedi filmi IMDB'ye göre en kötü film.
2. Manos: The Hands of Fate
Yönetmenliğini ve senaristliğini Harold P.Warren'ın üstlendiği 1966 yapımı korku filmi yolda kaybolan bir ailenin Usta ve hizmetkarı Torgo tarafından yönetilen bir tarikata rastlamasını konu ediniyor.
3. Birdemic: Shock and Terror
Korku filminde, mutasyona uğramış bir kuş sürüsünün California'nın Half Moon kasabasına gitmesi ve birçok insanın ölümüne neden olması işleniyor.
4. Superbabies: Baby Geniuses 2
2004 yapımı komedi filminin yönetmenliğini Bob Clark üstleniyor.
5. The Hottie & the Nottie
Paris Hilton, Joel David Moore, Christine Lakin gibi isimlerin yer aldığı romantik komedi yapımının yönetmeni Tom Putnam.
6. Saving Christmas
Darren Doane'un senaristliğini ve aynı zamanda yönetmenliğini üstlendiği komedi filminde aksayan yıllık Noel partisini kurtarmaya çalışan Kirk Cameron yer alıyor.
7. House of the Dead
2003 yapımı korku filmi, bir grup üniversite öğrencisinin zombilerle olan karşılaşmasını anlatıyor. Uwe Boll'un yönetmen koltuğunda oturduğu yapımda Jonathan Kiraz, Tyron Leitso, Clint Howard gibi isimler yer alıyor.
8. Maske 2
1994 Amerikan yapımı süper kahraman komedi filminin devam filmidir. Yapımın ilk filminde Stanley Ipkiss karakterine Jim Carrey hayat veriyordu.
9. Epic Movie
Jason Friedberg ve Harun Seltzer'ın hem yönetmenliği hem de senaristliği paylaştıkları film 2007 yapımı. Komedi türündeki film geçmiş yılların epik filmlerinden, dizilerden, kliplerden ve ünlülerden bir parodi.
10.Radhe
Listedeki en yeni film olan Radhe, 2021 yapımı bi aksiyon filmi. Salman Khan ve Disha Patani'nin başrolü paylaştığı film ayrıca listedeki en uzun film.
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