Kaş Uluslararası Kısa Film Festivali başlıyor

Yayınlanma: 23.05.2023 - 14:12

Güncelleme: 23.05.2023 - 14:12

Kaş Uluslararası Kısa Film Festivali, sinemacıları ve sinemaseverleri Türkiye'nin Akdeniz kıyısında, sahil kenti Kaş'ta ağırlıyor. Uçsuz bucaksız Akdeniz turkuazı eşliğinde kültür, sanat ve doğanın iç içe geçtiği bir ortamda, özenle seçilmiş kısa filmler izleyici kitlesiyle buluşuyor. Festival 1-4 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Ana Jüri görevini; yapımcı Anna Maria Aslanoğlu, Filipinli yönetmen ve senarist Zig Dulay, yönetmen Nisan Dağ, oyuncu Aslı İnandık ve yazar-yönetmen Melikşah Altuntaş’ın üstleneceği duyuruldu. Festival süresince düzenlenecek birçok panel ve atölye arasında, Doç. Dr. Berceste Gülçin Özdemir tarafından sunulacak olan “Türk Sinemasında Bağımsız Sinemaya Dair Tartışmalar” paneliyle, Okan Avcı ve Akın Bağcılar tarafından verilecek olan “Uygulamalı Su Altı Prodüksiyonu” atölyesi yer alıyor.

60 ülkeden yüzlerce başvuru alan festival; Esra Bakır, Seren Topaloğlu, Cem Hakverdi, Erol Yusuf ve Benan Baf’ın görev aldığı ön jürinin seçimleriyle, dört farklı kategoriden finalistlerini açıklandı.

FESTİVAL KAPSAMINDA YARIŞACAK FINALİST FİLMLER:

Ulusal Kısa Film Yarışması

Adres; Aram Dildra

Avrupa Fatihi; Onur Yağız

Ben Tek Siz Hepiniz; Nükhet Taneri ve Barış Kefeli

Birlikte, Yalnız; Kasım Ördek

Farklı Bir Yas; Beril Tan

Fırtına; Esme Madra

İleride Bir Karaltı Gördüm; Umut Beşkırma

Kennedy'nin Doğuşu; Gülben Arıcı

Koyun; Benhur Bolhova

Rutubet; Turan Haste

Suriyeli Kozmonot; Charles Emir Richards

Deli; Canan Sennaroğlu

Halaybaşı; İbrahim Akbay

Harvesting Our Tea; Sheida Kiran

Hayallerin Ötesinde; Deniz Mıdık

Tanrı; Emir Eğircesu

Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması

Deli; Canan Sennaroğlu

Halaybaşı; İbrahim Abay

Harvesting Our Tea; Sheida Kiran

Hayallerin Ötesinde; Deniz Mıdık

Tanrı; Emir Eğircesu

International Short Film Competition

40 Minutes; Vlad Pavlav (Rusya)

Estrellas del Desierto; Katherina Harder Sacre (Şili)

Hardly Working; Total Regusal (Avusturya)

Homones; Chenning Vang (Çin)

Ice Merchants; Joao Gonzalez (Portekiz)

InBetween Home; Brigatta Kanyaro (Romanya)

Kids Games; Bernabe Rico (İspanya)

Ma Saudade; Oliver Barros (Fransa)

Message of an Endless Night; Tiago Minomisawa ve Barcabogante (Brazilya)

Sparks Lampini; Rebecca O'Neill (ABD)

Stagnant; Konrad Kultys (Polonya)

Dive In Greenland; Alexander Benedik (Avusturya)

Diver's Son; Nick Sneath (Birleşik Krallık)

Mangroves of Raja Ampat; Matthias Michael Edling (Isveç)

The Sanctuary; Timothy Raymond Brown ve Michael Bruce Portway (Avustralya)

The Shark with a Thousand Names (Almanya)

Uluslararası Su Altı Kısa Film Yarışması

Dive İn Greenland; Alexander Benedik

Mangroves of Raja Ampat;Matthias Michael Edling

The Diver's Son; Nick Sneath

The Sanctuary; Timothy Raymond Brown ve Michael Bruce Portway

The Shark with a Thousand Names; Hendrik S. Schmitt

Special Mention

As If Underwater; Anthi Daoutaki (Yunanistan)

Pacing the Pool; Radheya Jegatheva (Avustralya)