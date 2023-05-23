Kaş Uluslararası Kısa Film Festivali başlıyor
Kaş Uluslararası Kısa Film Festivali 1-4 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.
Kaş Uluslararası Kısa Film Festivali, sinemacıları ve sinemaseverleri Türkiye'nin Akdeniz kıyısında, sahil kenti Kaş'ta ağırlıyor. Uçsuz bucaksız Akdeniz turkuazı eşliğinde kültür, sanat ve doğanın iç içe geçtiği bir ortamda, özenle seçilmiş kısa filmler izleyici kitlesiyle buluşuyor. Festival 1-4 Haziran tarihleri arasında yapılacak.
Ana Jüri görevini; yapımcı Anna Maria Aslanoğlu, Filipinli yönetmen ve senarist Zig Dulay, yönetmen Nisan Dağ, oyuncu Aslı İnandık ve yazar-yönetmen Melikşah Altuntaş’ın üstleneceği duyuruldu. Festival süresince düzenlenecek birçok panel ve atölye arasında, Doç. Dr. Berceste Gülçin Özdemir tarafından sunulacak olan “Türk Sinemasında Bağımsız Sinemaya Dair Tartışmalar” paneliyle, Okan Avcı ve Akın Bağcılar tarafından verilecek olan “Uygulamalı Su Altı Prodüksiyonu” atölyesi yer alıyor.
60 ülkeden yüzlerce başvuru alan festival; Esra Bakır, Seren Topaloğlu, Cem Hakverdi, Erol Yusuf ve Benan Baf’ın görev aldığı ön jürinin seçimleriyle, dört farklı kategoriden finalistlerini açıklandı.
FESTİVAL KAPSAMINDA YARIŞACAK FINALİST FİLMLER:
Ulusal Kısa Film Yarışması
Adres; Aram Dildra
Avrupa Fatihi; Onur Yağız
Ben Tek Siz Hepiniz; Nükhet Taneri ve Barış Kefeli
Birlikte, Yalnız; Kasım Ördek
Farklı Bir Yas; Beril Tan
Fırtına; Esme Madra
İleride Bir Karaltı Gördüm; Umut Beşkırma
Kennedy'nin Doğuşu; Gülben Arıcı
Koyun; Benhur Bolhova
Rutubet; Turan Haste
Suriyeli Kozmonot; Charles Emir Richards
Deli; Canan Sennaroğlu
Halaybaşı; İbrahim Akbay
Harvesting Our Tea; Sheida Kiran
Hayallerin Ötesinde; Deniz Mıdık
Tanrı; Emir Eğircesu
Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması
Deli; Canan Sennaroğlu
Halaybaşı; İbrahim Abay
Harvesting Our Tea; Sheida Kiran
Hayallerin Ötesinde; Deniz Mıdık
Tanrı; Emir Eğircesu
International Short Film Competition
40 Minutes; Vlad Pavlav (Rusya)
Estrellas del Desierto; Katherina Harder Sacre (Şili)
Hardly Working; Total Regusal (Avusturya)
Homones; Chenning Vang (Çin)
Ice Merchants; Joao Gonzalez (Portekiz)
InBetween Home; Brigatta Kanyaro (Romanya)
Kids Games; Bernabe Rico (İspanya)
Ma Saudade; Oliver Barros (Fransa)
Message of an Endless Night; Tiago Minomisawa ve Barcabogante (Brazilya)
Sparks Lampini; Rebecca O'Neill (ABD)
Stagnant; Konrad Kultys (Polonya)
Dive In Greenland; Alexander Benedik (Avusturya)
Diver's Son; Nick Sneath (Birleşik Krallık)
Mangroves of Raja Ampat; Matthias Michael Edling (Isveç)
The Sanctuary; Timothy Raymond Brown ve Michael Bruce Portway (Avustralya)
The Shark with a Thousand Names (Almanya)
Uluslararası Su Altı Kısa Film Yarışması
Dive İn Greenland; Alexander Benedik
Mangroves of Raja Ampat;Matthias Michael Edling
The Diver's Son; Nick Sneath
The Sanctuary; Timothy Raymond Brown ve Michael Bruce Portway
The Shark with a Thousand Names; Hendrik S. Schmitt
Special Mention
As If Underwater; Anthi Daoutaki (Yunanistan)
Pacing the Pool; Radheya Jegatheva (Avustralya)
En Çok Okunan Haberler
-
- Sinan Oğan 'ikinci tur' kararını açıkladı
- 'Kimin vatanı satandan yana olduğu belli...'
- Erdoğan'ın 'su' endişesi: O 'ihtimali' hatırlattı
- Erdoğan montaj yalanını kabul etti!
- Oğan'a övgüler yağdırmıştı: Özdil'den yeni paylaşım
- ‘Dini diktatörlük dönemi başlayabilir’
- Oğan oyları için öngörüsünü açıkladı
- Altaylı'dan Erdoğan'a 'lider öğütücü' benzetmesi
- Benzine zam geldi!
- Uysal'dan Erdoğan'ın montaj itirafına sert tepki!