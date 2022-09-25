İstanbul'un yeni açılan 7 kütüphanesi

Moda İskelesi Kütüphanesi

Özel mimarisinin yanında İstanbul’un en eski iskelelerinden biri olan Moda İskelesi'ni, asıl işlevine uygun olarak açıldı. Cumhuriyet öncesi ve sonrası Türkiye’ye çok önemli eserler kazandıran mimar Vedat Tek tarafından 1916-17 yıllarında yapılan, 1930’lu yıllarda Atatürk’ün Modalılarla buluştuğu tarihi anlara ve uluslararası devlet liderlerinin ziyaretlerine tanıklık eden Moda İskelesi, iskele işlevini kaybetmesinin yanında on yıllardır bakımsızlığa terk edilmiş durumdaydı.

Yeniden işlevlenlendirme projesi ile iskele işlevini tekrar kazandırırken, eş zamanlı olarak kafe ve kütüphane kısımlarıyla halka açık bir alan haline getirildi. İtinalı bir restorasyon süreci yürütülen iskelenin alt kat vapur bekleme alanlarının yanında çalışma alanı, kafe ve performans alanı olarak tasarlanırken, üst katı da kütüphane olarak hizmete sunuldu.