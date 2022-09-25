İstanbul'un yeni açılan 7 kütüphanesi
Moda İskelesi Kütüphanesi
Özel mimarisinin yanında İstanbul’un en eski iskelelerinden biri olan Moda İskelesi'ni, asıl işlevine uygun olarak açıldı. Cumhuriyet öncesi ve sonrası Türkiye’ye çok önemli eserler kazandıran mimar Vedat Tek tarafından 1916-17 yıllarında yapılan, 1930’lu yıllarda Atatürk’ün Modalılarla buluştuğu tarihi anlara ve uluslararası devlet liderlerinin ziyaretlerine tanıklık eden Moda İskelesi, iskele işlevini kaybetmesinin yanında on yıllardır bakımsızlığa terk edilmiş durumdaydı.
Yeniden işlevlenlendirme projesi ile iskele işlevini tekrar kazandırırken, eş zamanlı olarak kafe ve kütüphane kısımlarıyla halka açık bir alan haline getirildi. İtinalı bir restorasyon süreci yürütülen iskelenin alt kat vapur bekleme alanlarının yanında çalışma alanı, kafe ve performans alanı olarak tasarlanırken, üst katı da kütüphane olarak hizmete sunuldu.
Attila İlhan Kütüphanesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yeni nesil kütüphaneler kazandırma vizyonuyla tasarlanan Attilâ İlhan Kütüphanesi, Küçükçekmece’ye bağlı Cennet Mahallesi’nde hizmete açılıyor. Yeni nesil kütüphaneler, geleneksel kütüphane anlayışını değiştirerek İstanbul’a zengin içerikli kitap koleksiyonlarının yanında kültür ve eğitim merkezi olarak faaliyet gösteriyor.
Kütüphane, 80 yıllık ömrüne çok sayıda eser sığdıran, kalemini toplumsal barış ve özgürlük için kullanan, edebiyata farklı bakış açıları kazandıran usta şair Attilâ İlhan'ın ismini yaşatacak.
Yaşar Kemal Kütüphanesi
İBB’nin şehre zengin içerikli kitap koleksiyonlarının yanında kültür ve eğitim merkezleri olarak faaliyet gösterecek kütüphaneler kazandırma vizyonu doğrultusunda tasarlanan “yeni nesil kütüphanelerin” 15’incisi Sarıgazi’de hizmete açılıyor.
Yeni nesil kütüphaneciliğin yaygınlaşması hedefi doğrultusunda, “Kültürün, sanatın ve kitabın ulaşmadığı ilçe kalmayacak” düsturuyla İstanbul’un dezavantajlı bölgelerindeki çocukların, gençlerin ders çalışma ve sosyalleşme alanı ihtiyacını karşılayarak bölgeye yeni bir soluk kazandırılıyor.
İnce Memed serisinden Yer Demir Gök Bakır’a, Yusufçuk Yusuf’tan, Çakırcalı Efe'ye; bu toprakların yetiştirdiği en önemli değerlerden Yaşar Kemal'in ismini taşıyan kütüphane, altı katlı, 1.774 metrekare üzerine kurulu bir alanda toplam 400 kişilik kapasitesiyle İstanbullulara hizmet veriyor.
Hasan Hüseyin Korkmazgil Kütüphanesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel kütüphane anlayışını değiştiren, İstanbul’a zengin içerikli kitap koleksiyonlarının yanında kültür ve eğitim merkezleri olarak faaliyet gösterecek yeni kütüphaneler kazandırma vizyonuyla tasarlanan Hasan Hüseyin Korkmazgil Kütüphanesi, Yeşilpınar’da açıldı.
Şiirlerinde işçinin, köylünün, yurttaşın sorunlarını kaleme dökerek toplumcu gerçekçiliğin önemli temsilcilerinden biri olan Hasan Hüseyin Korkmazgil’in ismini taşıyan kütüphanenin, 1000 metrekarelik bir alanda 150 kişilik kapasitesi bulunuyor.
Gülten Akın Kütüphanesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak geleneksel kütüphane anlayışını değiştiren, İstanbul’a zengin içerikli kitap koleksiyonlarının yanında kültür ve eğitim merkezleri olarak faaliyet gösterecek yeni kütüphaneler kazandırma vizyonu çerçevesinde Gülten Akın Kütüphanesi, Esenyurt’ta hizmete sunuluyor.
Kütüphane, toplumsal sorunları, yoksulluğu, yalnızlaşmayı ve güçlü kadınların öykülerini işlediği eserleriyle Türk edebiyatının öne çıkan kadın şairlerinden biri olan Gülten Akın'ın ismini yaşatıyor.
Edebiyat, tiyatro, resim, müzik ve sanat atölyeleri, çocuklara yönelik eğitici aktiviteler, ebeveynler için destekleyici seminerler, öğrencilerin sınavlara hazırlık dönemlerinde katılabilecekleri etüt programları, yaratıcı yazarlık atölyeleri, yazar-okur buluşmaları, karikatür ve illüstrasyon atölyeleri, senaryo atölyeleri, video art çalışmaları ve bilişim atölyeleri gibi pek çok etkinliğe ev sahipliği yapan kütüphane öğrencilerin ders çalışma alanı ihtiyacını karşılıyor.
Sabahattin Eyüboğlu Kütüphanesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi kütüphane hizmetini kentin her noktasına taşıma hedefi doğrultusunda yeni nesil kütüphanecilik atağı projesi kapsamında 16. kütüphane yazar, akademisyen ve çevirmen kimliğiyle Türkiye düşünce dünyasının önemli isimlerinden Sabahattin Eyüboğlu’nun ismiyle Firüzköy’de açılıyor.
Sabahattin Eyüboğlu Kütüphanesi edebiyat, tiyatro, resim, müzik ve sanat atölyeleri, çocuklara yönelik eğitici aktiviteler, ebeveynler için destekleyici seminerler, yaratıcı yazarlık atölyeleri, yazar-okur buluşmaları, karikatür ve illüstrasyon atölyeleri, senaryo atölyeleri, video art çalışmaları ve bilişim atölyeleri gibi pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak
Sultanbeyli Kemal Tahir Kütüphanesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sultanbeyli’de ikinci kütüphanesini açtı. Yeni nesil kütüphanecilik anlayışı ve İstanbul’a zengin içerikli kitap koleksiyonlarının yanında kültür-eğitim merkezleri olarak faaliyet gösterecek yeni kütüphaneler kazandırma vizyonuyla tasarlanan kütüphane, Türk edebiyatında toplumcu gerçekçi anlayışının en önemli temsilcilerinden biri olan Kemal Tahir’in ismini yaşatıyor.
Sultanbeyli’de 1250 metrekare üzerine kurulan kütüphane 220 kişilik kapasiteyle başta Sultanbeyli olmak üzere tüm İstanbul halkına hizmet verecek.
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