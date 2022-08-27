Gülşen'in cezaevinde ilk talebi belli oldu: Cezaevi kütüphanesini kullanmak
Yandaş medya tarafından hedef gösterilen ve ardından tutuklanan Gülşen, kendi isteğiyle, tek kişilik koğuşta kaldı. Gülşen, cezaevi kütüphanesini kullanmak ve kitap almak istediğini belirtti.
Ekip arkadaşlarıyla aylar önce yaptığı şakalaşma videosunun yayınlanmasından sonra imam hatiplilerle ilgili sözleri nedeniyle tutuklanan Gülşen’in avukatları nöbetçi İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne başvurarak tutukluluğa itiraz etmişti.
Hürriyet'in haberine göre Gülşen önceki gece saat 22.00 civarında tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne koyuldu. Normal şartlarda cezaevine gelenlerin ilk günlerini geçirdikleri karantina koğuşuna koyulması gereken Gülşen, kendi isteğiyle, tek kişilik koğuşta kaldı. Gülşen’in cezaevine getirildiği saat mesai dışında olduğu için, kantin kapalıydı. Gülşen için kantin açtırıldı. Gülşen kendisi için temizlik maddeleri aldı.
Gülşen’i cezaevinde geçirdiği ilk gecenin ardından sabah müzisyen eşi Ozan Çolakoğlu ve avukatı Gökçe Kılıç Gülsaran ziyaret etti. Avukatı aracılığıyla cezaevi yönetimine ilk dilekçesini de yazan şarkıcı, cezaevi kütüphanesini kullanmak ve kitap almak istediğini belirtti. Görüşmenin ardından açıklama yapan avukat Gülsaran “Gülşen’in durumu gayet iyi” dedi.
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