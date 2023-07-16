Jane Birkin yaşamını yitirdi...
1969'da eşi Serge Gainsbourg ile birlikte söylediği Je t'aime... moi non plus ("I love you... me neither") şarkısı ile tanınan Jane Birkin yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle 16 Temmuz 2023'te yaşamını yitirdi.
JANE BIRKIN KİM?
Jane Mallory Birkin 1946 doğumlu İngiliz şarkıcı, oyuncu ve yönetmen. 1965'ten 1968'e kadar James Bond filmlerinin bestecisi John Barry ile evliydi. Kızları Kate Barry 1967'de doğdu. Serge Gainsbourg ile "Slogan" filminin setinde tanıştı. Yıllar boyunca hem müzikal hem sinemasal anlamda ortaklıklarda bulundu. 1980'de ayrıldılar. Bu ilişkiden kızı Charlotte Gainsbourg doğdu. 1982'de de yönetmen Jacques Coillon'dan üçüncü kızı Lou Doillon doğdu.
JANE BIRKIN'İN KARİYERİ
Jane Birkin sinema dünyasına 1966'da "Blow Up" filmindeki modellerden biri olarak girdi. 1968'de Fransa'da çekilen "Slogan" filminde oynamak için elemelere katıldı. Fransızca bilmemesine rağmen baş rolü aldı. Filmin diğer oyuncusu Serge Gainsbourg ile filmin şarkısında da düet yaptı.
1969'da Gainsbourg ile "Je t'aime... moi non plus" düetini yayımladı. Şarkı aslında Gainsbourg tarafından Brigitte Bardot'a yazılmıştı. Şarkı çeşitli nedenlerle İtalya, İspanya ve İngiltere'de yasaklandı, buna rağmen büyük bir ticari başarı kazandı. 1970'lerin başında kızı Charlotte'un doğumu nedeniyle sinemaya ara verse de 1973'te "Don Juan" filminde Brigitte Bardot'un sevgilisi rolünde oynadı. 1975'te Gainsbourg'un ilk filmi olan şarkıyla aynı isimli "Je t'aime... moi non plus" filminde oyadı. Bu filmdeki performansıyla Cesar Ödülü kazandı.
Birkin iki Agatha Christie filmi olan "Death on the Nile" ve "Evil Under the Sun" filmlerinde rol aldı ve "Baby Alone in Babylone", "Amours des Feintes", "Lolita Go Home"un da içinde olduğu birçok albüm yaptı. 1992'de Victoires de la Musique ödüllerinde Yılın Kadın Sanatçısı ödülünü kazandı.
Bosna, Rwanda ve Filistin'i ziyaret ederek çocuklarla ilgilendi. 2001'de İngiliz Kraliyet Nişanı'nı kazandı.
JANE BIRKIN'İN ALBÜMLERİ
Stüdyo albümleri
1973 - Di doo dah
1975 - Lolita go home
1978 - Ex fan des sixties
1983 - Baby alone in Babylone
1987 - Lost song
1990 - Amours des feintes
1998 - A la legere
2006 - Fictions
2008 - Enfants d'hiver
Düet Albümleri
1969 - Je t'aime... moi non plus (Serge Gainsbourg ile)
2004 - Rendez-vous (Farklı sanatçılarla)
Diğer albümleri
1987 - Jane Birkin au Bataclan (Konser albümü)
1992 - Integral au Casino de Paris (Konser albümü)
1996 - Versions Jane (Cover albümü)
1996 - Integral a l'Olympia (Konser albümü)
1998 - The Best of Jane Birkin (Toplama albüm)
2001 - Jane en concert au Japon (Konser albümü)
2002 - Arabesque (Serge Gainsbourg şarkılarının doğu harmanıyla yeniden yorumları)
Konuk sanatçı olarak
1994 - Sarajevo (Suite)
2006 - Monsieur Gainsbourg Revisited
JANE BIRKIN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
Miss Oliver a filé à l'anglaise (2008)
36 vues du Pic Saint-Loup (2009)
Bunker (2008)
Boxes (2007)
Tête de maman, La (2007)
Mariées mais pas trop (2003)
Merci Docteur Rey (2002)
Reines d'un jour (2001)
Ceci est mon corps (2001)
The Last September (1999)
A Soldier's Daughter Never Cries (1998)
On connaît la chanson (1997)
Between the Devil and the Deep Blue Sea (1995)
Noir comme le souvenir (1995)
Cent et une nuits de Simon Cinéma, Les (1995)
Belle noiseuse, La (1991)
Divertimento (1991)
Daddy Nostalgie (1990)
Jane B. par Agnès V. (1988)
Kung-fu master! (1988)
Comédie! (1987)
Soigne ta droite (1987)
Femme de ma vie, La (1986)
Leave All Fair (1986)
Neveu de Beethoven, Le (1985)
Dust (1985)
Amour par terre, L' (1984)
Pirate, La (1984)
Garde du corps, Le (1984)
Ami de Vincent, L' (1983)
Circulez y a rien à voir! (1983)
Nestor Burma, détective de choc (1982)
Evil Under the Sun (Ölüm Oyunu) (1982)
Rends-moi la clé! (1981)
Fille prodigue, La (1981)
Egon Schiele - Exzesse (1981)
Miel, La (1979)
Melancoly Baby (1979)
Au bout du bout du banc (1979)
Death on the Nile (Nil'de Ölüm) (1978)
Animal, L' (1977)
Diable au coeur, Le (1976)
Je t'aime moi non plus (1976)
Bruciati da cocente passione (1976)
Sept morts sur ordonnance (1975)
Catherine et Cie (1975)
Course à l'échalote, La (1975)
Sérieux comme le plaisir (1975)
Moutarde me monte au nez, La (1974)
Comment réussir... quand on est con et pleurnichard (1974)
Mouton enragé, Le (1974)
Projection privée (1973)
Morte negli occhi del gatto, La (1973)
Don Juan ou Si Don Juan était une femme... (1973)
Dark Places (1973)
Trop jolies pour être honnêtes (1972)
Romance of a Horsethief (1971)
19 djevojaka i Mornar (1971)
Trop petit mon ami (1970)
Cannabis (1970)
Alba pagana (1970)
Sex Power (1970)
Chemins de Katmandou, Les (1969)
Slogan (1969)
Piscine, La (1969)
Wonderwall (1968)
Blowup (1966)
Kaleidoscope (1966)
The Knack ...and How to Get It (1965)
TV Filmleri
Aventuriers des mers du Sud, Les (2006)
Cinderella (2000)
Quand le chat sourit (1997)
Ex-femme de ma vie, L' (1990)
Fausse suivante, La (1985)
Scarface (1982)
Bons baisers de Tarzan (1974)
Melody (1971)
JANE BIRKIN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
"Red Fox" (1991)
"Médecins des hommes" (1988)
"Armchair Theatre" (1967-1968)
"Armchair Mystery Theatre" (1965)
JANE BIRKIN HANGİ FİLMLERDE YÖNETMENLİK YAPTI?
Boxes (2007)
"3000 scénarios contre un virus" (1994) (TV dizisinin 1 bölümü)
Oh pardon! Tu dormais... (1992) (TV filmi)
Contre l'oubli (1991)
En Çok Okunan Haberler
-
- Benzin ve motorine büyük zam
- 'Dava' arkadaşından akılalmaz sözler
- Emeklilere ek zam için yeni kulis!
- Denizli'de klima felaketi! Feci şekilde can verdi
- Ata Demirer'den güldüren 'sıcaklık' uyarıları
- Erdoğan'dan acil 'kaynak' turu
- AKP sözlerini çabuk unuttu
- Japon mitolojisine göre 'yaklaşan felaketin' habercisi
- Fenerbahçe'den 'komisyon' açıklaması!
- Seçim şovu olarak kalmış!