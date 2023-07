Jane Birkin yaşamını yitirdi...

JANE BIRKIN'İN KARİYERİ

Jane Birkin sinema dünyasına 1966'da "Blow Up" filmindeki modellerden biri olarak girdi. 1968'de Fransa'da çekilen "Slogan" filminde oynamak için elemelere katıldı. Fransızca bilmemesine rağmen baş rolü aldı. Filmin diğer oyuncusu Serge Gainsbourg ile filmin şarkısında da düet yaptı.

1969'da Gainsbourg ile "Je t'aime... moi non plus" düetini yayımladı. Şarkı aslında Gainsbourg tarafından Brigitte Bardot'a yazılmıştı. Şarkı çeşitli nedenlerle İtalya, İspanya ve İngiltere'de yasaklandı, buna rağmen büyük bir ticari başarı kazandı. 1970'lerin başında kızı Charlotte'un doğumu nedeniyle sinemaya ara verse de 1973'te "Don Juan" filminde Brigitte Bardot'un sevgilisi rolünde oynadı. 1975'te Gainsbourg'un ilk filmi olan şarkıyla aynı isimli "Je t'aime... moi non plus" filminde oyadı. Bu filmdeki performansıyla Cesar Ödülü kazandı.

Birkin iki Agatha Christie filmi olan "Death on the Nile" ve "Evil Under the Sun" filmlerinde rol aldı ve "Baby Alone in Babylone", "Amours des Feintes", "Lolita Go Home"un da içinde olduğu birçok albüm yaptı. 1992'de Victoires de la Musique ödüllerinde Yılın Kadın Sanatçısı ödülünü kazandı.

Bosna, Rwanda ve Filistin'i ziyaret ederek çocuklarla ilgilendi. 2001'de İngiliz Kraliyet Nişanı'nı kazandı.