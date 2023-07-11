Usta sanatçı Özkan Uğur'a veda... Son yolculuğuna uğurlanıyor!
Usta sanatçı Özkan Uğur, son yolculuğuna uğurlanıyor. Uğur için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.
MFÖ grubunun üyelerinden usta sanatçı Özkan Uğur, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.
69 yaşında hayata veda eden Uğur'un cenazesi Karacahmet Gasilhanesi'nden alınarak, Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) getirildi.
AKM'deki törene sanat ve siyaset dünyasının yanı sıra çok sayıda yurttaş da katıldı.
"NEYE ELİ DEĞSE ALTIN GİBİ DEĞER KATARDI"
Törenin açılış konuşmasını yapan oyuncu Zafer Algöz, Özkan Uğur ile ilgili şu sözleri söyledi:
"Müthiş bir başarı hikâyesi. Gelmiş olduğu yere, tırnaklarıyla kazıya kazıya geldi. Müthiş bir mücevherdi Özkan abi. Neye eli değse, ona altın gibi değer katan çok büyük bir değerdi. Hepimizin başı sağolsun."
KANSERİ 3 KEZ YENMİŞTİ!
Daha önce üç kez lenf kanserini yenen ancak geçen aylarda tekrar kansere yakalanan ve Üsküdar’da özel bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Özkan Uğur, 8 Temmuz Cumartesi günü hayatını kaybetmişti.
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