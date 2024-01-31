IMDb'ye göre en iyi kara-komedi filmleri!
İzleyicilere eğlenceli ve düşündürücü bir sinema deneyimi vaat eden kara-komedi filmleri mizahın sınırlarını zorlar ve izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatır. İşte, IMDb puanlarına göre seçilmiş en iyi 10 kara komedi filmi...
UCUZ ROMAN 8.9
Quentin Tarantino imzalı 1994 yapımı Ucuz Roman, Quentin Tarantino ve Roger Avary tarafından yazıldı. Ucuz Roman, En İyi Film dahil 7 dalda Oscar'a aday gösterilmiş ve En İyi Orijinal Senaryo Oscarı'nı almıştır.
DÖVÜŞ KULÜBÜ 8.8
Dövüş Kulübü, Chuck Palahniuk tarafından yazılmış aynı isimli romandan uyarlandı. 1999 yapımı olan film, David Fincher tarafından yönetilmiştir ve başrollerde Brad Pitt, Edward Norton ve Helena Bonham Carter rol aldı.
SIKI DOSTLAR 8.7
Sıkı Dostlar, 1990 yılında çekilen, Martin Scorsese'nin yönettiği, Nicholas Pileggi'nin Wiseguy adlı kitabından uyarlandı. Henry Hill adında bir gangsterin gerçek hikâyesini anlatan filmde Ray Liotta, Robert De Niro, Joe Pesci, Lorraine Bracco ve Paul Sorvino yer alıyor.
PARAZİT 8.5
Parazit, yönetmenliği ve senaristliği Bong Joon-ho tarafından yapılan 2019 çıkışlı Güney Kore kara komedi, gerilim filmidir. Filmin senaryosu yönetmen Bong Joon-ho ve Han Jin-won ile birlikte yazdı. Başlıca oyuncuları Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong, Choi Woo-shik ve Park So-dam'dır.
ZİNCİRSİZ 8.5
Zincirsiz, Quentin Tarantino'nun yazdığı ve yönettiği 2012 yapımı western film. Başrollerinde Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington ve Samuel L. Jackson olan film 25 Aralık 2012'de Amerika Birleşik Devletleri'nde, 1 Şubat 2013'te ise Türkiye'de gösterime girdi.
OTOMATİK PORTAKAL 8.3
Otomatik Portakal, Anthony Burgess'in aynı adlı yapıtından uyarlanan 1971 yapımı 137 dakikalık film. Filmin yönetmeni Stanley Kubrick'tir.
AMERİKAN GÜZELLİĞİ 8.3
Amerikan Güzeli'nde, orta sınıf bir Amerikan ailesinin içinde bulunduğu çöküntü ve dağılma konu ediliyor. Lester, kızıyla ve orta yaş bunalımındaki karısıyla iletişim kurmakta başarısızlığa uğrayan, rutinlerle dolu yaşamından tiksinerek yaşlanan bir babadır. İşini bırakıp zamanını hiç yapmadığı gibi değerlendirmeye başlayarak yeniden genç hissetmeye çalışırken, henüz onaltı yaşındaki kızının, güzeller güzeli arkadaşı Angela ile arasında tuhaf bir cinsel gerilim doğar. Bu ilişki kızı ve karısıyla arasındaki zaten kopuk olan bağı koparacak, her bir aile ferdini farklı kaderlere sürükleyecektir. Ünlü İngiliz yönetmen Sam Mendes’in beş Oscar’lı filmi güçlü göselliği ve Kevin Spacey performansıyla göz kamaştırıyor.
TRUMAN SHOW 8.2
The Truman Show, Andrew Niccol tarafından yazılan ve Peter Weir'ın yönettiği 1998 yapımı bir filmdir. Filmde Jim Carrey, Laura Linney, Ed Harris ve Natascha McElhone gibi yıldızlar yer almıştır.
KAPIŞMA 8.2
Kapışma Guy Ritchie tarafından senaryosu yazılıp yönetilen 2000 yapımı filmdir. Başrolde Jason Statham ve Brad Pitt oynamaktadır.
ASABİYİM BEN 8.1
Asabiyim Ben, yönetmenliğini Damián Szifron'un üstlendiği, kara komedi türündeki 2014 yapımı Arjantin-İspanyol filmi. Antolojik bir film olan Asabiyim Ben, şiddet ve intikam temalı, konu bakımından birbiriyle bağlantısız altı farklı kısa filmden oluşmaktadır.
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