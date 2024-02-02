IMDb'ye göre en iyi romantik filmler...
Aşkın, duygusallığın ve romantizmin izlerini sürmek isteyen sinemaseverlere müjde! IMDb puanlarına göre seçilmiş en etkileyici romantik filmlerle dolu bir sinema listesi sizi bekliyor. Bu filmler, kalplerimizi ısıtan hikayeleri, unutulmaz karakterleri ve sürükleyici atmosferleriyle büyüleyici bir sinema deneyimi sunuyor...
NOT DEFTERİ 7.8
Not Defteri, Nick Cassavetes'in yönetmenliğini yaptığı, Nicholas Sparks'ın aynı isimli romanından uyarlanan, 2004 yılında çekilen romantik filmdir. Filmin başrol oyuncuları Ryan Gosling ve Rachel McAdams, 1940'ların başlarında yaşayan, birbirine çok aşık bir çifti canlandırıyor.
HARRY SALLY'YLE TANIŞINCA 7.7
When Harry Met Sally... Nora Ephron tarafından yazılan ve Rob Reiner tarafından yönetilen 1989 Amerikan romantik komedi filmidir. Billy Crystal, Harry ve Meg Ryan ise Sally karakterini canlandırıyor. Film, "Kadın ve erkek sadece arkadaş olabilir mi?" sorusunu gündeme getiriyor.
SENDEN NEFRET ETMEMEİN 10 SEBEBİ 7.3
Senden Nefret Etmemin 10 Sebebi, 1999 yapımı, Gil Junger'ın yönettiği bir romantik komedi filmidir. Filmin başrollerinde Heath Ledger, Julia Stiles, Joseph Gordon-Levitt, Larisa Oleynik, David Krumholtz ve Larry Miller yer almıştır.
AŞK ENGEL TANIMAZ 7.2
Notting Hill, 1999 Birleşik Krallık yapımı romantik komedi-dram filmidir. Filmde Julia Roberts, Hugh Grant, William Thacker, Rhys Ifans ve Hugh Bonneville gibi isimler yer almaktadır.
AŞIK SHAKESPEARE 7.1
Aşık Shakespeare, 1998 yapımı romantik komedi filmi. Filmde, Gwyneth Paltrow, Joseph Fiennes, Geoffrey Rush, Ben Affleck, Judi Dench, Colin Firth gibi isimler rol alırken; filmin yönetmenliğini John Madden yapmıştır.
TEHLİKELİ GÜZELLİK 7.1
Tehlikeli Güzellik, Marshall Herskovitz'in yönettiği ve Catherine McCormack, Rufus Sewell ve Oliver Platt'ın oynadığı 1998 Amerikan biyografik drama filmidir.
İLK DANS İLK AŞK 7
İlk Aşk, İlk Dans yönetmenliğini Emile Ardolino'nun yaptığı başrollerini Jennifer Grey ve Patrick Swayze'nin paylaştığı 100 dakilalık 1987 ABD yapımı filmidir.
NOT: SENİ SEVİYORUM 7
P.S. I Love You. 2007 yapımı bir Amerikan filmidir. Başrollerini Hilary Swank ve Gerard Butler paylaşır.
BİR ERKEK 10 GÜNDE NASIL KAYBEDİLİR 6.5
Bir Erkek 10 Günde Nasıl Kaybedilir, Donald Petrie'nin yönettiği, başrollerinde Kate Hudson ve Matthew McConaughey'nin yer aldığı 2003 yapımı romantik komedi filmidir. Michele Alexander ve Jeannie Long'un aynı adlı resimli kitabına dayanmaktadır.
KADIN AKLI ERKEK AKLI 6.4
The Ugly Truth, 2009 yapımı bir Amerikan filmidir. Başrollerini Katherine Heigl ve Gerard Butler paylaşır.
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