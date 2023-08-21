Kulüp ikinci sezonuyla eylül ayında seyircisiyle buluşacak...

cumhuriyet.com.tr
21 Ağustos 2023 Pazartesi, 12:08
<p>Netflix, yayımlandığı ilk günden itibaren çok sevilen Kulüp’ün heyecanla beklenen yeni sezonundan ilk fragmanı paylaştı.</p>

Netflix, yayımlandığı ilk günden itibaren çok sevilen Kulüp’ün heyecanla beklenen yeni sezonundan ilk fragmanı paylaştı.

<p><strong>KULÜP İKİCİ SEZONUNA KİMLER DAHİL OLDU, OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?</strong></p> <p>Hikaye yaratıcılığını <strong>Rana Denizer</strong>’in üstlendiği, proje yaratıcısı <strong>Zeynep Günay</strong>’ın yönetmen koltuğunu <strong>Seren Yüce</strong> ile paylaştığı dizinin <strong>Gökçe Bahadır, Fırat Tanış, Barış Arduç, Salih Bademci ve Asude Kalebek</strong> gibi başarılı isimlerden oluşan oyuncu kadrosuna 2. sezonunda <strong>Halil Babür, Serra Arıtürk </strong>ve<strong> Ada Erma</strong> gibi yeni isimler de dahil oluyor.</p>

KULÜP İKİCİ SEZONUNA KİMLER DAHİL OLDU, OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Hikaye yaratıcılığını Rana Denizer’in üstlendiği, proje yaratıcısı Zeynep Günay’ın yönetmen koltuğunu Seren Yüce ile paylaştığı dizinin Gökçe Bahadır, Fırat Tanış, Barış Arduç, Salih Bademci ve Asude Kalebek gibi başarılı isimlerden oluşan oyuncu kadrosuna 2. sezonunda Halil Babür, Serra Arıtürk ve Ada Erma gibi yeni isimler de dahil oluyor.

<p><strong>KULÜP DİZİSİNİN KONUSU NE ?</strong></p> <p>Yeni sezonu heyecanla beklenen dizinin hikayesi 1960’lı yılların İstanbul’unda devam ediyor. Artık 5 yaşına gelen Rana, Kulüp’ün hareketli ve pırıltılı dünyasına hayranlık duyarak büyürken, Matilda ve Çelebi Kulüp’ü her şeye rağmen ayakta tutabilmek için ellerinden geleni yapıyor. Raşel’in Rana ile kendi ailesini kurmayı öğrenme mücadelesini de konu alan sezonda Kulüp ailesi bütün zorluklara karşı dimdik durmaya çalışarak birbirine her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetleniyor. </p>

KULÜP DİZİSİNİN KONUSU NE ?

Yeni sezonu heyecanla beklenen dizinin hikayesi 1960’lı yılların İstanbul’unda devam ediyor. Artık 5 yaşına gelen Rana, Kulüp’ün hareketli ve pırıltılı dünyasına hayranlık duyarak büyürken, Matilda ve Çelebi Kulüp’ü her şeye rağmen ayakta tutabilmek için ellerinden geleni yapıyor. Raşel’in Rana ile kendi ailesini kurmayı öğrenme mücadelesini de konu alan sezonda Kulüp ailesi bütün zorluklara karşı dimdik durmaya çalışarak birbirine her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetleniyor. 

<p>1960’ta Türkiye gibi İstanbul’un sosyal hayatı ve eğlence dünyası da köklü bir değişimin eşiğindedir. Yaşatılan baskılara karşı duran Çelebi ve Matilda, Kulüp İstanbul Ailesi’ni ayakta tutmak için birlikte mücadele vermektedirler. Zamansız büyümek zorunda kalan Raşel ise artık 5 yaşında olan Rana’nın annesidir ve çekirdek ailesini bir araya getirmeye çalışmaktadır.</p>

1960’ta Türkiye gibi İstanbul’un sosyal hayatı ve eğlence dünyası da köklü bir değişimin eşiğindedir. Yaşatılan baskılara karşı duran Çelebi ve Matilda, Kulüp İstanbul Ailesi’ni ayakta tutmak için birlikte mücadele vermektedirler. Zamansız büyümek zorunda kalan Raşel ise artık 5 yaşında olan Rana’nın annesidir ve çekirdek ailesini bir araya getirmeye çalışmaktadır.

<p><strong>Zeynep Günay'</strong>ın yapımcılığını sütlendiği, <strong>Seren Yüce</strong>'nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaristleri <strong>Rana Denizer, Serkan Yörük </strong>ve<strong> Merih Aslan. </strong></p>

Zeynep Günay'ın yapımcılığını sütlendiği, Seren Yüce'nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaristleri Rana Denizer, Serkan Yörük ve Merih Aslan. 

<p><strong>KULÜP DİZİSİNİN İKİNCİ SEZONU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?</strong></p> <p>Kulüp’ün ikinci sezonu, 15 Eylül’de Netflix’te yayımlanacak. </p>

KULÜP DİZİSİNİN İKİNCİ SEZONU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kulüp’ün ikinci sezonu, 15 Eylül’de Netflix’te yayımlanacak. 

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