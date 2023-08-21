Kulüp ikinci sezonuyla eylül ayında seyircisiyle buluşacak...

KULÜP DİZİSİNİN KONUSU NE ?

Yeni sezonu heyecanla beklenen dizinin hikayesi 1960’lı yılların İstanbul’unda devam ediyor. Artık 5 yaşına gelen Rana, Kulüp’ün hareketli ve pırıltılı dünyasına hayranlık duyarak büyürken, Matilda ve Çelebi Kulüp’ü her şeye rağmen ayakta tutabilmek için ellerinden geleni yapıyor. Raşel’in Rana ile kendi ailesini kurmayı öğrenme mücadelesini de konu alan sezonda Kulüp ailesi bütün zorluklara karşı dimdik durmaya çalışarak birbirine her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetleniyor.