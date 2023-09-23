Prof. Dr. Coşkun, bu kalıntıların Romalı kadınların kullandığı makyaj malzemeleri olduğunu dile getirdi.

Kazıda ele geçirilen malzemelerin türlerine değinen Coşkun, şöyle devam etti:

"Bulgulardan en şaşırtıcı olanı tıpkı günümüzdeki allık ve far gibi makyaj boyalarıyla karşılaşmamızdı. Tabii ki bunlar çok iyi korunmuş durumda karşımıza çıkmıyor. Bazen bir milimetrelik bazen iki milimetrelik parçalar halinde bulunuyorlar. Kazıda tamamen bütünlüğünü korumuş bir parça da bulduk. Antik Roma İmparatorluğunda allık ve far gibi makyaj malzemelerinin genellikle istiridye kabuklarının içine konularak kullanıldığını biliyoruz. Bizim kazdığımız dükkanda da yine bol sayıda istiridye kabuğu karşımıza çıktı."

Coşkun, kırmızı ve pembe tonlardaki renklerin çoğunlukta olduğunu, 10 farklı renkte makyaj boyası bulduklarını belirterek, "Bu dükkanda yaptığımız çalışmalar bize şunu söylüyor aslında, insan hep aynı insan, kadın hep aynı kadın. Antik dönemde de kadınlar makyaj yapıyordu, kolyeler takıyordu, saçlarını güzel gösterecek şekilde dizayn ediyordu. Günümüzde de bu böyle devam ediyor ki bu da kadınların güzelliği." diye konuştu.