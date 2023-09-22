Şanlıurfa’da akılalmaz manzara! Toprağa gömülü halde bulundu: Günlük tüketimi 10 bin TL...

Yayınlanma: 22.09.2023 - 10:32

Güncelleme: 22.09.2023 - 11:23

Merkez Eyyübiye ilçesinin kırsal bölgesinde yer alan ekipler, Aşağıkoçlu Mahallesi’nde yapılan denetim sırasında bir çiftçinin tarlasında yere uzanan elektrik kablolarını fark etti.

Detaylı inceleme sonucunda, bu kabloların toprak altında gizlenmiş, üzeri taşlarla kamufle edilmiş bir kaçak trafoya bağlı olduğu ortaya çıktı.

Drone denetimlerinden saklanmak amacıyla toprağa gömüldüğü belirlenen trafonun, yaklaşık 50 evin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olduğu ve günde sadece 8 saat çalıştırılsa bile yaklaşık 10 bin TL değerinde elektrik tükettiği belirlendi.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Kaçak trafoların bu işte uzmanlaşmış elektrikçiler tarafından hayatlarını tehlikeye atarak kurulduğunu belirten Dicle Elektrik’in saha operasyonlarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şeref Korhan, “Son tespit ettiğimiz trafonun enerji bağlantısının kurulduğu iletim hattında 34 bin 500 volt gücünde elektrik akımı bulunuyor. Bağlantıyı yapan kişinin akıma kapılması durumunda hayatta kalma şansı neredeyse yok. Bu trafoyla ilgili savcılığa avukatlarımız aracılığı ile suç duyurusunda bulunduk. Ama öncesinde trafo sahibine gelip yasal abonelik işlemi yapması için çağrıda bulunuyoruz. Yüzbinlerce lira ödeyip kaçak trafo alacağına abonelik işlemi yapsın ve gerek bizim, gerekse devletin sunduğu imkanlardan da yararlanarak kayıtlı biçimde elektrik enerjisi kullansın” dedi.

BU YIL 22 KAÇAK TRAFOYA EL KONULDU

Şeref Korhan, şirketin özelleşme süreci içerisindeki son 10 yılda kaçak elektrikle sürekli mücadele ettiklerini belirtti.

Korhan, “Bu süreçte önemli deneyimler kazandık. Özellikle yaz aylarında tarımsal sulama nedeniyle ciddi kaçak tüketimlerle karşılaşıyoruz. Türkiye’deki tarımsal sulama için kullanılan yıllık 16 milyar kWh elektriğin yarısı dağıtım bölgemizde tüketiliyor. Bu nedenle tarımsal alanda yaşanan kaçak tüketimin ekonomiye verdiği zarar büyük. Teknolojik imkanları da kullanarak kaçak tüketimi yüzde 76’dan yüzde 43’e düşürdük. Bu yaz sadece 22 trafoya el koyduk. Ekiplerimizin Eyyübiye’de tespit ettiği kamufle edilmiş kaçak trafo, karşılaştığımız yöntemler arasında bir ilk. Dron teknolojisini aşmak için kaçak kullanıcıların yeni yöntemlere başvurduğunu bu şekilde anladık” diye konuştu.