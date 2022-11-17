Mardin'de tarihi mekanlar dron ile görüntülendi

Görüntülerde, Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 30 Nisan 2021'de eklenen Meryem Ana Kilisesi ile Deyrulzafaran Manastırı da yer alıyor.Merkez Artuklu ilçesinde, kent merkezine 4 kilometre uzaklıktaki, 5. yüzyıldan başlayarak farklı zamanlarda yapılan eklentilerle bugünkü haline 18. yüzyılda kavuşan Deyrulzafaran Manastırı, kubbeleri, kemerli sütunları, ahşap el işlemeleri, iç ve dış mekanlardaki taş nakışları ile turistlerin en çok ziyaret ettiği mekanlar arasında bulunuyor.