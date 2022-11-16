Samsun'u doğal fotoğraf stüdyosu: Nebiyan Dağı

cumhuriyet.com.tr
16 Kasım 2022 Çarşamba, 10:41
<p>Samsun'da 1224 rakımlı Nebiyan Dağı, sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.</p>

Samsun'da 1224 rakımlı Nebiyan Dağı, sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

<p>Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki 19 Mayıs ilçesi sınırlarında bulunan bölgenin en yüksek dağlarından Nebiyan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2011 yılında doğa turizm alanı ilan edildi.</p>

Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki 19 Mayıs ilçesi sınırlarında bulunan bölgenin en yüksek dağlarından Nebiyan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2011 yılında doğa turizm alanı ilan edildi.

<p>Doğa turizm alanı ilan edilmesinin ardından daha çok ilgi çekmeye başlayan bölgenin tanıtımı için her yıl "Nebiyan Doğa ve Kültür Festivali" de düzenleniyor.</p>

Doğa turizm alanı ilan edilmesinin ardından daha çok ilgi çekmeye başlayan bölgenin tanıtımı için her yıl "Nebiyan Doğa ve Kültür Festivali" de düzenleniyor.

<p>Samsun'un seyir terası niteliğindeki Nebiyan Dağı'nda sonbaharla birlikte renk armonisi yaşanıyor.</p>

Samsun'un seyir terası niteliğindeki Nebiyan Dağı'nda sonbaharla birlikte renk armonisi yaşanıyor.

<p>Yeşilden kızıl, sarı, kahverengiye dönen ağaçlar arasında kıvrılan yollar kuru yapraklarla kaplanırken, fotoğraf tutkunları için de Nebiyan Dağı, doğal stüdyo görevi görüyor.</p>

Yeşilden kızıl, sarı, kahverengiye dönen ağaçlar arasında kıvrılan yollar kuru yapraklarla kaplanırken, fotoğraf tutkunları için de Nebiyan Dağı, doğal stüdyo görevi görüyor.

<p>Oksijen deposu Nebiyan Dağı, bisiklet, tırmanış, motokros, offroad, yayla turizmi, dağcılık, fotosafari, yamaç paraşütü, yürüyüş gibi etkinliklere imkan sağlıyor.</p>

Oksijen deposu Nebiyan Dağı, bisiklet, tırmanış, motokros, offroad, yayla turizmi, dağcılık, fotosafari, yamaç paraşütü, yürüyüş gibi etkinliklere imkan sağlıyor.

Samsun Nebiyan Dağı Sonbahar

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