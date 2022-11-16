2023'ün en iyi gezi rotaları belli oldu!

Seyahat rehberi Lonely Planet 2023'ün en iyi gezi rotalarını belirledi. Bu yıl 18'incisi açıklanan liste beş kategoriden oluşuyor. Dünyanın dört bir yanındaki geniş katılımcı ağı ile oluşturlan listede 30 seyehat noktosı bulunuyor.

İŞTE 2023'ÜN EN İYİ GEZİ ROTALARI: 2023'ÜN EN İYİ SEYAHAT ROTASI