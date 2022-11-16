2023'ün en iyi gezi rotaları belli oldu!
Seyahat rehberi Lonely Planet 2023'ün en iyi gezi rotalarını belirledi. Bu yıl 18'incisi açıklanan liste beş kategoriden oluşuyor. Dünyanın dört bir yanındaki geniş katılımcı ağı ile oluşturlan listede 30 seyehat noktosı bulunuyor.
İŞTE 2023'ÜN EN İYİ GEZİ ROTALARI:2023'ÜN EN İYİ SEYAHAT ROTASI
2023'ÜN EN İYİ DİNLENME ROTALARI
Halkidiki, Yunanistan
Jamaika
Dominika
Raja Ampat, Endonezya
Malta
Ürdün
2023'ÜN EN İYİ SEYAHAT ROTASI
İstanbul- Sofya arası tren yolculuğu
Nova Scotia, Kanada
Butan
Zambiya
Batı Avustralya
Parque Nacional Naturales, Kolombiya
2023'ÜN EN İYİ YEMEK ROTASI
Umbria, İtalya
Kuala Lumpur, Malezya
Fukuoka, Japonya
Lima, Peru
Güney Afrika
Montevideo, Uruguay
2023'ÜN EN İYİ DUYGUSAL BAĞ KURULAN ROTALARI
Alaska
Arnavutluk
Akra, Gana
Sidney, Avustralya
Guyana
Boise, ABD
2023'ÜN EN ÖĞRETİCİ ROTALARI
Manchester, Birleşik Krallık
New Mexico, ABD
Dresden, Almanya
El Salvador
Güney İskoçya
Marsilya, Fransa
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