2023'ün en iyi gezi rotaları belli oldu!

cumhuriyet.com.tr
16 Kasım 2022 Çarşamba, 12:49
<p>Seyahat rehberi Lonely Planet 2023'ün en iyi gezi rotalarını belirledi. Bu yıl 18'incisi açıklanan liste beş kategoriden oluşuyor. Dünyanın dört bir yanındaki geniş katılımcı ağı ile oluşturlan listede 30 seyehat noktosı bulunuyor.</p> <h3><span style="font-size: medium; font-weight: 400;">İŞTE 2023'ÜN EN İYİ GEZİ ROTALARI:</span>2023'ÜN EN İYİ SEYAHAT ROTASI</h3>

Seyahat rehberi Lonely Planet 2023'ün en iyi gezi rotalarını belirledi. Bu yıl 18'incisi açıklanan liste beş kategoriden oluşuyor. Dünyanın dört bir yanındaki geniş katılımcı ağı ile oluşturlan listede 30 seyehat noktosı bulunuyor.

İŞTE 2023'ÜN EN İYİ GEZİ ROTALARI:2023'ÜN EN İYİ SEYAHAT ROTASI

<p><strong>2023'ÜN EN İYİ DİNLENME ROTALARI</strong></p> <p>Halkidiki, Yunanistan</p> <p>Jamaika</p> <p>Dominika</p> <p>Raja Ampat, Endonezya</p> <p>Malta</p> <p>Ürdün</p>

2023'ÜN EN İYİ DİNLENME ROTALARI

Halkidiki, Yunanistan

Jamaika

Dominika

Raja Ampat, Endonezya

Malta

Ürdün

<h3>2023'ÜN EN İYİ SEYAHAT ROTASI</h3> <p>İstanbul- Sofya arası tren yolculuğu</p> <p>Nova Scotia, Kanada</p> <p>Butan</p> <p>Zambiya</p> <p>Batı Avustralya</p> <p>Parque Nacional Naturales, Kolombiya</p>

2023'ÜN EN İYİ SEYAHAT ROTASI

İstanbul- Sofya arası tren yolculuğu

Nova Scotia, Kanada

Butan

Zambiya

Batı Avustralya

Parque Nacional Naturales, Kolombiya

<h3>2023'ÜN EN İYİ YEMEK ROTASI</h3> <p>Umbria, İtalya</p> <p>Kuala Lumpur, Malezya</p> <p>Fukuoka, Japonya</p> <p>Lima, Peru</p> <p>Güney Afrika</p> <p>Montevideo, Uruguay</p>

2023'ÜN EN İYİ YEMEK ROTASI

Umbria, İtalya

Kuala Lumpur, Malezya

Fukuoka, Japonya

Lima, Peru

Güney Afrika

Montevideo, Uruguay

<h3>2023'ÜN EN İYİ  DUYGUSAL BAĞ KURULAN ROTALARI</h3> <p>Alaska</p> <p>Arnavutluk</p> <p>Akra, Gana</p> <p>Sidney, Avustralya</p> <p>Guyana</p> <p>Boise, ABD</p>

2023'ÜN EN İYİ  DUYGUSAL BAĞ KURULAN ROTALARI

Alaska

Arnavutluk

Akra, Gana

Sidney, Avustralya

Guyana

Boise, ABD

<h3>2023'ÜN EN ÖĞRETİCİ ROTALARI</h3> <p>Manchester, Birleşik Krallık</p> <p>New Mexico, ABD</p> <p>Dresden, Almanya</p> <p>El Salvador</p> <p>Güney İskoçya</p> <p>Marsilya, Fransa</p>

2023'ÜN EN ÖĞRETİCİ ROTALARI

Manchester, Birleşik Krallık

New Mexico, ABD

Dresden, Almanya

El Salvador

Güney İskoçya

Marsilya, Fransa

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