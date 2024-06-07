Benedict Cumberbatch'li yeni dizi 'Eric' Netflix'te...

Yayınlanma: 07.06.2024 - 23:22

Güncelleme: 07.06.2024 - 23:22

Bilim kurgu, Western, psikolojik gerilim ve biyografik filmler gibi çeşitli türlerde gösterdiği performanslarla dikkat çeken Benedict Cumberbatch, şimdi de Netflix’in dizisi 'Eric' ile izleyici karşısına çıkıyor. Bu dizi, aktörün genellikle canlandırdığı karakterlerden oldukça farklı bir rolü üstlendiği için büyük ilgi topluyor.

'ERIC' DİZİSİNİN KONUSU

Dizi, sanatçı ve kuklacı olan Vincent Anderson'ın (Cumberbatch) hikayesini anlatıyor. Susam Sokağı benzeri bir çocuk şovunun arkasındaki beyin olan Vincent, renkli ve eksantrik kişiliğinin altında sert, aşağılayıcı ve kontrolcü bir karaktere sahip. Tatminsiz karısı Cassie (Gaby Hoffman) ve esrarengiz oğlu Edgar (Ivan Howe) ile gergin ve rahatsız edici bir ilişkiye sahip olan Vincent, idealist bir yapıya sahipken iş arkadaşlarını yanlış yollara sürükleyen bencil bir narsisttir.

Cumberbatch genellikle zekice tasarlanmış, tatlı dilli ve her zaman oyunun iki adım önünde olan karakterleri canlandırmasıyla tanınıyor. Ancak Vincent Anderson rolünde, duygusal olarak kırılgan ve Edgar'ın kaybolduğu gün onu yalnız bıraktığı için suçluluk duyan kötü bir baba ve koca olarak karşımıza çıkıyor.

Dizinin yaratıcı ekibinde yer alan Emmy Ödüllü Abi Morgan, berbat durumda olan ancak iş hayatındaki başarısının arkasına saklanmayı başaran bir insanın hikayesini yazıyor. Vincent’ın hikayesi, karakterinin eğrisinin tam daire haline geldiği, ancak yapısöküme uğramış, şanssız ve kırık bir adam olduğu noktaya kadar ilerliyor.

Cumberbatch, Eric'te tipik olarak canlandırdığı karakterlerden tamamen farklı bir performans sergiliyor.