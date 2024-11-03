Netflix sonbahara renk katıyor: Kasım ayında yayımlanacak en heyecan verici yapımlar...
Netflix, kasım ayında izleyicilere heyecan verici yeni içerikler sunmaya hazırlanıyor. Bu ayın başlarında başlayan ve devam eden popüler dizilerin yeni sezonlarına ek olarak, yeni filmler izleyicileri bekliyor. Kasım ayında yayımlanacak yapımlar arasında gerilim dolu hikayeler, komediler, bilim kurgu maceraları ve daha fazlası bulunuyor. İşte Netflix kasım ayı içerikleri...
OUTER BANKS - 4. SEZON, 2. KISIM (7 KASIM 2024)
John B, zenginler ve fakirler arasında bölünmüş bir adada yaşayan bir gençtir. Garsonluk yapıp, tekne kiralayarak günlerini geçiren John B ve üç arkadaşı, birlikte güzel vakit geçirmek için ellerinden geleni yapar. Bir gün mavi sularda gezerken batık bir tekne bulan John B, bunun yıllardır kayıp olan babası ile bağlantılı olabileceğinden şüphelenir. Babasının ortadan kaybolmasıyla ilgili olan efsanevi hazineyi bulmaya karar veren John B, üç arkadaşı ile birlikte harekete geçer
MERAKLI ADAMIN 10 GÜNÜ (7 KASIM 2024)
Gizemli davaların peşinde olan özel dedektif Sadık, Meraklı Adamın 10 Günü’nde, esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan “Yansın Bu Dünya” mahlaslı genç bir tiktok fenomenini arayacak.
ASAF (28 KASIM 2024)
Uber şoförü olan Asaf, eşi ve oğlu tarafından terk edildikten sonra hayatını yeniden düzeltmeye çalışır. Ancak onun hayatı, talihsiz bir araba kazası sonucu bambaşka bir hal alır. Kaza sonucu Asaf, yanlış insanların piyonu haline gelir ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz.
KÜÇÜK SIRRIMIZ (27 KASIM 2024)
Our Little Secret, yeni partnerlerinin kardeş olduğunu öğrendikten sonra garip bir şekilde Noel'i birlikte geçirmek zorunda kalan iki kırgın eski sevgilinin hikayesini konu ediyor.
PİYANO DERSİ (22 KASIM 2024)
1936'da, Büyük Buhran'ın ardından Pittsburgh'da geçen The Piano Lesson, Doaker Charles'ın evindeki Charles ailesinin hayatını ve köleleştirilmiş atalarının yaptığı oymalar yoluyla aile geçmişini belgeleyen aile yadigarı piyanonun hikayesini konu ediyor.
KRALIN DÖNÜŞÜ: ELVIS PRESLEY'IN DÜŞÜŞÜ VE YÜKSELİŞİ (13 KASIM 2024)
Hâlâ Rock 'n' Roll'un Kralı olduğunu tüm dünyaya göstermek için tek bir şansı vardı. Elvis Presley'nin 1968'deki muhteşem geri dönüş özel şovunun ardındaki hikâye...
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