Netflix sonbahara renk katıyor: Kasım ayında yayımlanacak en heyecan verici yapımlar...

OUTER BANKS - 4. SEZON, 2. KISIM (7 KASIM 2024)

John B, zenginler ve fakirler arasında bölünmüş bir adada yaşayan bir gençtir. Garsonluk yapıp, tekne kiralayarak günlerini geçiren John B ve üç arkadaşı, birlikte güzel vakit geçirmek için ellerinden geleni yapar. Bir gün mavi sularda gezerken batık bir tekne bulan John B, bunun yıllardır kayıp olan babası ile bağlantılı olabileceğinden şüphelenir. Babasının ortadan kaybolmasıyla ilgili olan efsanevi hazineyi bulmaya karar veren John B, üç arkadaşı ile birlikte harekete geçer