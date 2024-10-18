Netflix abonelerinin ne kadar zaman harcadığı açıklandı

Netflix aboneleriyle ilgili veriler açıklamayı seviyor. Şirketin açıkladığı yeni üçüncü çeyrek raporuna göre aboneler platformda her gün 2 saat harcıyor.

Netflix abonelerinin ne kadar zaman harcadığı açıklandı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.10.2024 - 18:01

Netflix, kullanıcılarının platformda geçirdiği ortalama süreyi duyurdu. Buna göre 2024 yılının üçüncü çeyreğinde platformun aboneleri her gün ortalama iki saatlerini Netflix'te harcıyor. 

Platformun geliri de bu çeyrekte arttı. Netflix yüzde 15'lik artışla 9,83 milyar dolar gelir elde etmeyi başardı. Bu gelirin dördüncü çeyrekte 10,13 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan Netflix 2025 yılından itibaren düzenli olarak açıkladığı abone sayısını açıklamayı durdurmayı planlıyor. 

Netflix için reklamcılık ve ücretli paylaşım gibi yeni gelir modellerinin abone sayısının artması için tercih edileceği söylendi.


Etiketler: #Netflix #Netflix aboneleri

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