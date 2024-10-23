Netflix filmlerdeki stratejisini değiştirmeye başlıyor

Yayınlanma: 23.10.2024 - 19:21

Güncelleme: 23.10.2024 - 19:21

Popüler dizi ve film izleme platformu Netflix, uzun bir süredir çok sayıda içerik üretmeye ve yayınlamaya odaklanmıştı. Bu kapsamda Netflix'in her yıl yayınladığı orijinal film sayısı 2020'den bu yana nispeten istikrarlı bir şekilde artmıştı. Netflix, diğer yayın yayın hizmetleri arasında orijinal içerik üretiminde lider pozisyonunu koruyor ve geçen yılın temmuz ayındaki verilere göre ABD'de içeriklerinin yüzde 55'i orijinal imzalı olarak yayınladı.

NETFLIX FİLMLERİNİN KALİTESİNİ ARTIRMAK İSTİYOR

Her ne kadar orijinal içeriklerin sayısı ABD'deki aktör ve yazarların grevleri nedeniyle 2023'te daha düşük olsa da sonuç olarak, Netflix normalden daha filmi ya da diziyi lisanslıyor.

Netflix geçmiş yıllarda yılda 50 film üretiyordu. Platform, yılda 25 ila 30'a kadar film sayısını düşürmek istiyor. Netflix, çok sayıda filmden ziyade kaliteli filmler üretmek istiyor. Çünkü Netflix orijinal dizileri arasında çok iyiler olsa da filmler için yanı şey söylenmiyor.

Netflix filmleri çok eleştiriliyor ve çoğunlukla beğenilmiyor. Bloomberg'ün haberine göre Netflix ürettiği filmlerine yaklaşımını güncelleyecek. Netflix'te film bölümünün yöneticisi olan Dan Lin, platformun seri üretime geçtiği filmlerin sayısını düşürerek, kaliteyi artırmak istiyor. Bu vizyonun gerçekleşmesi içinse Netflix'in film bölümü yeniden yapılandırılıyor. Bu bağlamda yöneticiler artık belirli türlere odaklanacak.