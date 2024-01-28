Netflix, şubat ayını heyecanla karşılıyor... Bu ay yepyeni dünyalara adım atacaksınız!
Netflix, şubat ayında izleyicilere heyecan verici yeni içerikler sunmaya hazırlanıyor. Bu ayın başlarında başlayan ve devam eden popüler dizilerin yeni sezonlarına ek olarak, yeni filmler izleyicileri bekliyor. Şubat ayında yayımlanacak yapımlar arasında gerilim dolu hikayeler, komediler, bilim kurgu maceraları ve daha fazlası bulunuyor. İşte Netflix şubat ayı içerikleri...
AVATAR: THE LAST AIRBENDER
"Avatar: Son Havabükücü", dört elementle ilişkilendirilen uluslara bölünmüş bir dünyada geçen bir hikayeyi anlatıyor. Her ulustan "bükücüler", dövüş sanatları aracılığıyla bir elementi kontrol etme yeteneğine sahiptir, ancak Avatar, dört elementi de kontrol edebilir.
GOOD MORNING, VERONICA
Good Morning, Veronica 1 Ekim 2020'de Netflix'te gösterime giren ve Raphael Montes'in aynı adlı romanından uyarlanan, Brezilya'da yayınlanan bir televizyon dizisidir. Dizi Montes tarafından Ilana Casoy ile birlikte Andrea Killmore takma adıyla yaratıldı ve yönetmenliğini José Henrique Fonseca yaptı. Dizinin 3. sezonu 14 Şubat'ta yayımlanacak.
ONE DAY
One Day, David Nicholls'un 2009 tarihli aynı adlı romanından ve film uyarlamasından uyarlanan, yakında çıkacak bir İngiliz televizyon dizisidir. Netflix'te 8 Şubat 2024'te gösterime girmesi planlanıyor.
Emma ve Dexter mezuniyet gecesini birlikte geçirdikten sonra kendi yollarına giderler ancak hayatları artık iç içe geçmiştir.
A KILLER PARADOX
A Killer Paradox, Choi Woo-shik, Son Suk-ku ve Lee Hee-joon'un başrol oynadığı 9 Şubat'ta Netflix kütüphanesine eklenecek olan bir Güney Kore televizyon dizisidir. Kkomabi'nin aynı adlı Naver Webtoon'undan uyarlanan film, yanlışlıkla bir seri katili öldüren bir adam ile onu amansızca takip eden bir dedektifin hikayesini anlatıyor.
RICK AND MORTY
Sevilen dizinin 7. sezonu 8 Şubat'ta izleyicisi ile buluşacak. Rick ve Jerry zihinlerini değiştirip ortalığı karıştırırlar. Virginia'nın aşk kentine dönüşmesiyle birlikte ABD başkanı harekete geçer.
KÜL
Kül, Ay Yapım imzalı, 9 Şubat 2024 tarihinde Netflix'te yayınlanacak olan, Erdem Tepegöz'ün yönettiği, senaryosunu Erdi Işık'ın kaleme aldığı, başrollerini Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Türk yapımı dram filmi.
Kül, gizemli bir marangoza aşık olmasıyla kendisini türlü çatışmaların içinde bulan zengin ve evli bir kadının hayatına odaklanıyor.
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