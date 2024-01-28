Netflix, şubat ayını heyecanla karşılıyor... Bu ay yepyeni dünyalara adım atacaksınız!

A KILLER PARADOX

A Killer Paradox, Choi Woo-shik, Son Suk-ku ve Lee Hee-joon'un başrol oynadığı 9 Şubat'ta Netflix kütüphanesine eklenecek olan bir Güney Kore televizyon dizisidir. Kkomabi'nin aynı adlı Naver Webtoon'undan uyarlanan film, yanlışlıkla bir seri katili öldüren bir adam ile onu amansızca takip eden bir dedektifin hikayesini anlatıyor.