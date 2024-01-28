Pazar gününüze keyif katacak 5 film önerisi

Yayınlanma: 28.01.2024 - 12:13

Güncelleme: 28.01.2024 - 12:13

Bu soğuk havada pazar gününü evde sakin ve huzurlu geçirmek isteyenler için birbirinden özel 5 film sizi koltuğunuzdan alıp bambaşka yerlere götürecek...

1. Cennetin Çocukları (1997)

Cennetin Çocukları, kız kardeşinin ayakkabılarını kaybeden bir çocuğunun onları bulmak için verdiği mücadeleyi ele alıyor. Yoksul bir aileye sahip iki kardeşin aynı çift ayakkabıyı paylaşmasının öyküsünü anlatıyor.

2. Cenazede Ölüm (2007)

Filmin kahramanları babalarını kaybetmiştir. Bu beklenmedik kayıp, tüm aile üyelerini biraraya getirir. İçlerinden biri tabuttaki cesedin canlı olduğunu iddia eder. Sonra aileyi büyük bir sırrı açıklamakla tehdit eden bir konuk ortaya çıkar.

3. Truman Show (1998)

Dünyanın en güzel adalarından birinde yaşayan halk imrenilecek derecede ütopik bir hayat sürmektedir. Bu adada yaşayan insanlar her güne mutlu uyanıp herhangi bir sorunla karşılaşmadan günü sonlandırıyorlardır. Başkarakterimiz Truman da bu şanslı insanlardan biridir. Güzel bir eşe ve mutlu bir hayata sahip olan Truman, bir gün öldüğünü zannettiği babasını bir gün caddede gördüğü ana kadar hayatı olduğu gibi yaşar. Babasını gördüğüne emindir ancak adam bir anda ortalıktan kaybolmuştur. İlerleyen günlerde çeşitli gizemli anlar yaşayan Truman bir şeylerin yolunda gitmediğini fark edecek, sahip olduğu hayatın gerçek olup olmadığını anlamaya çalışacaktır.

4. Cennetin Müziği (2004)

Başarılı ve bir hayli ünlü bir sanatçı olan Dareus, ünlü orkestraların şefliğini yapmaktadır. Sayısız başarıyla doldurduğu kariyeri sahnede geçirdiği kalp kriziyle bitme aşamasına gelir. Önemli bir konser esnasında geçirdiği bu kriz, doktorunun ondan stresi bırakması önerisiyle aşılabilecek türdendir. Bu nedenle mesleğini bırakmak zorunda kalan Dareus, kurduğu düzenini de bırakıp doğduğu kasabaya döner. Burada kalacağı süre boyunca dinlenmeyi ve stresten uzak kalmayı hedefleyen adam, zamanla kasaba halkıyla kaynaşmaya başlar. Dareus son derece sevilen bir sima haline gelir ve kasabanın mütevazı korosunu çalıştırmaya başlar. Kasaba halkı, yaptıklarından dolayı ona minnettar olsa da kilise ve yandaşları için aynı durum geçerli değildir.

5. Sihirli Şehir (2008)

Pırıl pırıl ışıldayan Ember kentinin hırslı ve tutkulu bir başkanı vardır. Bu çılgın adam, gelecek kuşaklar için muazzam bir ışık dünyası yaratmıştır. Ancak Ember’in en önemli ve güçlü jeneratörü bir gün arızalanır. Şehri aydınlatan tüm büyük lambalar bu arızadan ötürü yanıp sönmeye başlamıştır. Bu olaydan ötürü yaşadıkları kenti kurtarmak isteyen iki işgüzar genç, zamana karşı yarışmaya başlarlar ve şehrin gizli saklı tüm sırlarını öğrenmek için ipuçlarını kovalarlar. Amaçları tüm şehrin ışıkları sonsuza dek gitmeden, insanların kaçmalarını sağlamaktır. Jeanne Duprau’nun aynı adlı romanından uyarlanan yapım, Monster House’un yönetmeni Gil Kenan’ın ikinci filmi. Senaryoda ise Tim Burton’un sıkça çalıştığı; Makas Eller, Ölü Gelin ve Adam’s Ailesi gibi çok önemli fantastik filmlerin yazarı Caroline Thompson’ın imzası bulunuyor.