Başroldeki isim Jennifer Lopez: Yeni bilim kurgu filmi 'Atlas'tan fragman geldi...

Başrolde Jennifer Lopez'in yer aldığı yeni Netflix filmi Atlas'tan fragman geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2024 - 16:25
Başroldeki isim Jennifer Lopez: Yeni bilim kurgu filmi 'Atlas'tan fragman geldi...
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Netflix'in yeni bilim kurgu filmi "Atlas", Jennifer Lopez'in başrolünde olduğu bir kıyamet sonrası dünyada geçiyor. Lopez'in canlandırdığı Atlas Shepherd karakteri, insanlığın bir yapay zeka robotunu durdurma görevini üstleniyor.

Fragmanda, Lopez'in karakteri dünyayı kurtarmak için çılgınca bir mücadele verirken, yapay zeka tarafından tehdit edilen bir dünya ve kaotik bir atmosfer gözler önüne seriliyor. Film, yapay zeka ve insanlık arasındaki ilişkiyi, güven ve güvensizlik temalarını incelerken, bilim kurgu tutkunlarını derin düşüncelere sürüklüyor.

Başroldeki Jennifer Lopez'in performansı ve filmdeki diğer oyuncuların katkısıyla, "Atlas" mayıs ayında Netlix'te.


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