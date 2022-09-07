Netflix Türkiye’den, yazarların kreatif becerilerini global ölçekte geliştirecek proje

07 Eylül 2022 Çarşamba, 12:23

Netflix Türkiye açıklamasına göre, projenin amacı, dizi yazarlığı alanında kariyerini geliştirmek isteyen yaratıcıları içerik geliştirme aşamasında uygulamalı eğitimlerle desteklemek ve ana fikirden ilk bölümün taslak senaryosuna kadar olan kreatif sürece enerji katmak olacak.

Uluslararası dizi-film endüstrisi profesyonellerinin beş ay boyunca eğitimler vereceği ve mentorluk yapacağı projenin son başvuru tarihi 25 Eylül. Bugün itibariyle başlayan başvurular Impact Hub’ın web sitesi üzerinden yapılıyor. 1 Kasım’da başlayacak eğitimler 28 Şubat’a kadar devam edecek.

Türk kreatif endüstrisine dünya çapında destek vermek amacıyla Series Lab projesini hayata geçiren Netflix Türkiye, beş ay sürecek uygulamalı eğitimlerle senaryo yazarlarının Netflix’in dünyada en çok izlenen dizi formatlarına en iyi şekilde uyum sağlamalarına odaklanacak.

Series Lab, izleyicilerin ilgisini çekecek diziler yazma konusunda katılımcıları geliştirmeyi, onları uygulamalı ve birebir eğitimlerle destekleyerek proje geliştirme sürecinden uygulamaya koyma aşamasına kadar onlara rehberlik edecek. Katılımcılar eğitimler boyunca global dizi sektöründeki trendler hakkında güncel bilgi sahibi olurken dünyanın farklı coğrafyalarından izleyicilerin ihtiyaçlarını anlama noktasında deneyim kazanacak.

Netflix Series Lab ilk etapta yüz yüze gerçekleşecek 5 günlük yoğun atölye çalışmalarının ardından üç aylık online eğitimlerle devam edecek. Ardından Netflix yöneticilerinden oluşan bir gruba projelerini birebir sunma imkanına sahip olacak olan katılımcılar çok farklı ülkelerin yaratıcı endüstrilerinden mentorlar eşliğinde üç haftalık özel bir eğitim daha alacaklar.

Proje, katılımcılara Netflix’in içerik geliştirme, sunma ve gerçekleştirme süreçlerini anlamanın yanı sıra dünyadaki yaratıcı endüstriden üst düzey isimlerle tanışma fırsatı sunacak.