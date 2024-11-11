2025 Oscar yarışında öne çıkan filmler: En iyi film adayları belli oluyor

2025 Oscar yarışında öne çıkan filmler: En iyi film adayları belli oluyor

97. Oscar Ödülleri 2 Mart 2025'te sahiplerini bulacak. Oscar Ödülleri'ne hangi filmlerin aday gösterileceği ise merak konusu oldu. BBC, Oscar yarışının öne çıkan adaylarını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
11 Kasım 2024 Pazartesi, 15:17
2025 Oscar yarışında öne çıkan filmler: En iyi film adayları belli oluyor

Conclave

Kardinal Lawrence, dünyanın en gizli ve kadim olaylarından birine liderlik etmek, yeni bir Papa seçmekle görevlendirilir ve burada kendisini Kilise'nin temellerini sarsabilecek bir komplonun merkezinde bulur. Usta oyuncu Ralph Fiennes başrolde.

2025 Oscar yarışında öne çıkan filmler: En iyi film adayları belli oluyor

Emilia Pérez

Jacques Audiard imzalı filmde, avukat Rita, beklenmedik bir teklif alır. Herkesin korktuğu bir kartel patronuna, işinden emekli olmak ve her zaman hayalini kurduğu kadına dönüşmek için yardım etmelidir.

2025 Oscar yarışında öne çıkan filmler: En iyi film adayları belli oluyor

The Substance (Cevher)

Margaret Qualley, Dennis Quaid ve Demi Moore'un başrolleri paylaştığı The Substance (Cevher) filminin yönetmen koltuğunda Fransız yönetmen Coralie Fargeat oturuyor.

The Substance (Cevher) filmi, Hollywood'un ulaşılması zor güzellik standartlarını ve bu standartlara ulaşmaya çalışan Elisabeth Sparkle'ı konu alıyor.

50 yaşındaki Elisabeth, "Madde" adı verilen uyuşturucu benzeri ilaç sayesinde daha genç, daha güzel, daha mükemmel birine dönüşmeye çalışır. Karaborsada satılan uyuşturucu maddenin yan etkileri ise akıl almaz derecede çoktur.

2025 Oscar yarışında öne çıkan filmler: En iyi film adayları belli oluyor

Emilia Pérez

Jacques Audiard imzalı filmde, avukat Rita, beklenmedik bir teklif alır. Herkesin korktuğu bir kartel patronuna, işinden emekli olmak ve her zaman hayalini kurduğu kadına dönüşmek için yardım etmelidir.

2025 Oscar yarışında öne çıkan filmler: En iyi film adayları belli oluyor

The Brutalist

Brady Corbet imzalı filmde Adrien Brody, Felicity Jones ve Guy Pearce gibi isimler yer alıyor.

2025 Oscar yarışında öne çıkan filmler: En iyi film adayları belli oluyor

Gladyatör 2

Usta yönetmen Ridley Scott, beş dalda Oscar kazanan ve başrol oyuncusu Russell Crowe’a En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazandıran ünlü "Gladyatör" filmini 24 yıl sonra yeniden beyazperdeye taşıyor.

Kadrosunda Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington, Barry Keoghan ve Joseph Quinn gibi isimlerin yer aldığı "Gladyatör 2" 15 Kasım'da ülkemizde vizyona girecek.

2025 Oscar yarışında öne çıkan filmler: En iyi film adayları belli oluyor

Anora

Sean Baker'ın yazıp yönettiği filmde Mikey Madison, Paul Weissman gibi isimler yer alıyor.

Bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali’nde prestijli Altın Palmiye Ödülü, "Anora" filmiyle Amerikalı yönetmen Sean Baker'ın oldu.

2025 Oscar yarışında öne çıkan filmler: En iyi film adayları belli oluyor

A Real Pain

David ve Benji adındaki kuzenler, büyükannelerini onurlandırmak için Polonya'da yeniden bir araya gelir.

2025 Oscar yarışında öne çıkan filmler: En iyi film adayları belli oluyor

The Room Next Door

Pedro Almodóvar'ın yazıp yönettiği filmde Tilda Swinton, Julianne Moore ve Alessandro Nivola gibi usta oyuncular yer alıyor. 

Film, yıllarca görüşmedikten sonra bir tesadüfle yeniden bir araya gelen iki arkadaşın hikâyesini konu ediniyor. 

2025 Oscar yarışında öne çıkan filmler: En iyi film adayları belli oluyor

A Complete Unknown

1965 yılında ilk kez elektro gitarla performans sergilemeye başlayarak müzik dünyasını sarsan genç Bob Dylan'ı konu alan "A Complete Unknown" filminde usta sanatçıya Timothee Chalamet hayat veriyor.

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