2025 Oscar yarışında öne çıkan filmler: En iyi film adayları belli oluyor
97. Oscar Ödülleri 2 Mart 2025'te sahiplerini bulacak. Oscar Ödülleri'ne hangi filmlerin aday gösterileceği ise merak konusu oldu. BBC, Oscar yarışının öne çıkan adaylarını açıkladı.
Conclave
Kardinal Lawrence, dünyanın en gizli ve kadim olaylarından birine liderlik etmek, yeni bir Papa seçmekle görevlendirilir ve burada kendisini Kilise'nin temellerini sarsabilecek bir komplonun merkezinde bulur. Usta oyuncu Ralph Fiennes başrolde.
Emilia Pérez
Jacques Audiard imzalı filmde, avukat Rita, beklenmedik bir teklif alır. Herkesin korktuğu bir kartel patronuna, işinden emekli olmak ve her zaman hayalini kurduğu kadına dönüşmek için yardım etmelidir.
The Substance (Cevher)
Margaret Qualley, Dennis Quaid ve Demi Moore'un başrolleri paylaştığı The Substance (Cevher) filminin yönetmen koltuğunda Fransız yönetmen Coralie Fargeat oturuyor.
The Substance (Cevher) filmi, Hollywood'un ulaşılması zor güzellik standartlarını ve bu standartlara ulaşmaya çalışan Elisabeth Sparkle'ı konu alıyor.
50 yaşındaki Elisabeth, "Madde" adı verilen uyuşturucu benzeri ilaç sayesinde daha genç, daha güzel, daha mükemmel birine dönüşmeye çalışır. Karaborsada satılan uyuşturucu maddenin yan etkileri ise akıl almaz derecede çoktur.
Emilia Pérez
Jacques Audiard imzalı filmde, avukat Rita, beklenmedik bir teklif alır. Herkesin korktuğu bir kartel patronuna, işinden emekli olmak ve her zaman hayalini kurduğu kadına dönüşmek için yardım etmelidir.
The Brutalist
Brady Corbet imzalı filmde Adrien Brody, Felicity Jones ve Guy Pearce gibi isimler yer alıyor.
Gladyatör 2
Usta yönetmen Ridley Scott, beş dalda Oscar kazanan ve başrol oyuncusu Russell Crowe’a En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazandıran ünlü "Gladyatör" filmini 24 yıl sonra yeniden beyazperdeye taşıyor.
Kadrosunda Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington, Barry Keoghan ve Joseph Quinn gibi isimlerin yer aldığı "Gladyatör 2" 15 Kasım'da ülkemizde vizyona girecek.
Anora
Sean Baker'ın yazıp yönettiği filmde Mikey Madison, Paul Weissman gibi isimler yer alıyor.
Bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali’nde prestijli Altın Palmiye Ödülü, "Anora" filmiyle Amerikalı yönetmen Sean Baker'ın oldu.
A Real Pain
David ve Benji adındaki kuzenler, büyükannelerini onurlandırmak için Polonya'da yeniden bir araya gelir.
The Room Next Door
Pedro Almodóvar'ın yazıp yönettiği filmde Tilda Swinton, Julianne Moore ve Alessandro Nivola gibi usta oyuncular yer alıyor.
Film, yıllarca görüşmedikten sonra bir tesadüfle yeniden bir araya gelen iki arkadaşın hikâyesini konu ediniyor.
A Complete Unknown
1965 yılında ilk kez elektro gitarla performans sergilemeye başlayarak müzik dünyasını sarsan genç Bob Dylan'ı konu alan "A Complete Unknown" filminde usta sanatçıya Timothee Chalamet hayat veriyor.
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