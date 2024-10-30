Dünyaca ünlü Oscar'lı oyuncu Natalie Portman İstanbul'da
Sevginin Gücü (Leon: The Professional) filminde canlandırdığı Mathilda karakteri ile şöhreti yakalayan ABD'li oyuncu Natalie Portman, İstanbul'a geldi. Kız Kulesi'ni ziyaret eden Natalie Portman'ın neden İstanbul'da olduğu ise merak edilenler arasında.
Pedro Alonso O'choro ve Jared Leto'nun ardından İstanbul sokakları bir dünyaca ünlü yıldızı daha ağırlıyor.
Henüz 12 yaşındayken 'Sevginin Gücü' adlı filmde canlandırdığı 'Mathilda' karakteriyle hafızalara kazınan Natalie Portman, Ballon d'or 2024 Ödülleri'ne katılmak için gittiği Paris'ten İstanbul'a geldi.
KIZ KULESİ'NE GİTTİ
İstanbul turuna çıkan Nataile Portman, Kız Kulesi'ne gitti. Natalie Portman, hayranlarının fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmedi.
NEDEN İSTANBUL'A GELDİ?
Kariyeri boyunca birçok yapımda yer alan, 'Siyah Kuğu' ile Oscar kzaanan ünlü oyuncunun İstanbul'a gelme nedeni ise henüz belli değil.
Etiketler: #Natalie Portman #Oscar
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