Dünyaca ünlü Oscar'lı oyuncu Natalie Portman İstanbul'da

Yayınlanma: 30.10.2024 - 16:35

Güncelleme: 30.10.2024 - 16:36

Pedro Alonso O'choro ve Jared Leto'nun ardından İstanbul sokakları bir dünyaca ünlü yıldızı daha ağırlıyor.

Henüz 12 yaşındayken 'Sevginin Gücü' adlı filmde canlandırdığı 'Mathilda' karakteriyle hafızalara kazınan Natalie Portman, Ballon d'or 2024 Ödülleri'ne katılmak için gittiği Paris'ten İstanbul'a geldi.

KIZ KULESİ'NE GİTTİ

İstanbul turuna çıkan Nataile Portman, Kız Kulesi'ne gitti. Natalie Portman, hayranlarının fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmedi.

NEDEN İSTANBUL'A GELDİ?

Kariyeri boyunca birçok yapımda yer alan, 'Siyah Kuğu' ile Oscar kzaanan ünlü oyuncunun İstanbul'a gelme nedeni ise henüz belli değil.