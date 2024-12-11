Popüler olmayan en iyi Türk filmleri: Gizli hazineler

Popüler olmayan en iyi Türk filmleri: Gizli hazineler

Türk sineması denildiğinde akla genelde gişe rekorları kıran büyük yapımlar gelse de, az bilinen ancak bir o kadar etkileyici filmler de dikkat çekiyor. İşte gözden kaçmış ama izlenmeye değer gizli hazineler.

cumhuriyet.com.tr
11 Aralık 2024 Çarşamba, 11:03
Popüler olmayan en iyi Türk filmleri: Gizli hazineler

UZAK

Nuri Bilge Ceylan’ın yönetmenliğini yaptığı ve Cannes’da ödül kazanan Uzak, insan ilişkilerindeki yabancılaşmayı ele alan etkileyici bir dram. Melankolik atmosferi ve çarpıcı görselliğiyle öne çıkıyor.

Popüler olmayan en iyi Türk filmleri: Gizli hazineler

KARPUZ KABUĞUNDAN GEMİLER YAPMAK

Ahmet Uluçay’ın otobiyografik ögelerle dolu bu filmi, küçük bir köyde sinema tutkusu peşinde koşan iki arkadaşın hikayesini anlatıyor. Sıcak ve samimi bir anlatıma sahip.

Popüler olmayan en iyi Türk filmleri: Gizli hazineler

KÜF

Ali Aydın’ın ilk uzun metrajlı filmi Küf, kayıp oğlunu arayan bir babanın yalnızlık ve çaresizlikle yoğrulmuş hikayesini konu alıyor. Minimalist tarzı ve duygusal derinliğiyle unutulmaz.

Popüler olmayan en iyi Türk filmleri: Gizli hazineler

KASABA

Yine Nuri Bilge Ceylan’dan bir başyapıt olan Kasaba, küçük bir Anadolu kasabasındaki aile ilişkilerini sade ama etkili bir şekilde gözler önüne seriyor.

Popüler olmayan en iyi Türk filmleri: Gizli hazineler

İKLİMLER

Ceylan’ın bir başka gözden kaçan eseri olan İklimler, ilişkilerdeki duygu karmaşasını şiirsel bir anlatımla sunuyor. Film, insan psikolojisinin derinliklerine iniyor.

Popüler olmayan en iyi Türk filmleri: Gizli hazineler

TAKVA

Özer Kızıltan’ın yönetmenliğini üstlendiği Takva, bir tarikata katılan bir adamın yaşadığı içsel çatışmaları etkileyici bir şekilde işliyor. Erkan Can’ın olağanüstü performansı dikkat çekiyor.

Popüler olmayan en iyi Türk filmleri: Gizli hazineler

PANDORA’NIN KUTUSU

Yeşim Ustaoğlu’nun yönettiği bu film, ailesini yeniden bir araya getirmek için çaba gösteren bir kadının hikayesini anlatıyor. Çarpıcı karakter derinlikleriyle dolu.

Popüler olmayan en iyi Türk filmleri: Gizli hazineler

SİVAS

Kaan Müjdeci’nin yönetmenliğini yaptığı ve Venedik Film Festivali’nde ödül kazanan Sivas, bir çocuğun sahiplendiği dövüş köpeğiyle olan bağını konu alıyor. Anadolu’nun sert gerçeklerini başarıyla yansıtıyor.

Popüler olmayan en iyi Türk filmleri: Gizli hazineler

GÖLGELER VE SURETLER

Derviş Zaim’in Kıbrıs’taki etnik çatışmalar üzerine kurduğu bu film, güçlü hikayesi ve görsel estetiğiyle dikkat çekiyor.

Popüler olmayan en iyi Türk filmleri: Gizli hazineler

MASUMİYET

Zeki Demirkubuz’un unutulmaz filmlerinden biri olan Masumiyet, hayatın kıyısında kalmış insanların dramatik öyküsünü etkileyici bir şekilde anlatıyor.

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