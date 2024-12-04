Tarihi sinemayı yazı tahtasına çevirdiler
Aydın’ın Güzelhisar Mahallesi’nde bulunan atıl durumdaki tarihi Taşdöner Sineması’nın duvarlarındaki gelişigüzel yazılan yazılar görüntü kirliliği oluşturuyor.
1950’li yıllarda inşa edilen, Zeki Müren, Cem Karaca gibi dönemin ünlülerini ağırlayan ve uzun süre Aydınlılara hizmet veren Güzelhisar Mahallesi’nde atıl vazıyette bulunan tarihi Taşdöner Sineması eski günlerini mumla ararken, duvarlarına yazılan çirkin yazılar tarihe tanıklık eden sinemaya gölge düşürüyor. Son dönemde kimliği belirsiz sorumsuz kişiler tarafından sinemanın duvarlarına yazılan çirkin yazılar görüntü kirliliğine neden olurken, hemen yanındaki Yedieylül İlkokulu’nda öğrenim gören çocuklara da kötü örnek teşkil ediyor. Mahallenin ortasında yer alan sinema bir dönem tinerci yuvası olurken, 2011 yılında meydana gelen ve büyük tahribat oluşturan yangının ardından girişlerin kapatılması ile tinercilerin buraya girmesi engellenmişti.
Mahalle sakinleri bir dönem ünlü isimleri ağırlayan tarihi taşdöner sinemasının yeniden restore edilerek vatandaşların hizmetine sunulmasını beklerken, duvardaki çirkin yazıların ise ilgili ekipler tarafından silinmesi gerektiğini ifade etti.
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